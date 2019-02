La asamblea de IU, Podemos, Ganemos y Equo se emplaza a buscar una lista única

Oficialmente, el optimismo fue el mensaje de los convocantes de la asamblea de ayer en la que IU, Podemos, Ganemos Córdoba y Equo habían emplazado a militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general. El encuentro concluyó tras dos horas y media de intensas intervenciones emplazándose para seguir buscando una fórmula que permita una candidatura única para los comicios municipales.

Así, al término de la reunión, Ana María Carnero Luna (Equo), como portavoz de las cuatro fuerzas convocantes, destacó en su balance la alta respuesta a la convocatoria, de la que «estamos todos muy satisfechos», también por las numerosas aportaciones, «con muchas preguntas» para «abrir caminos».

Las intervenciones fueron tan numerosas, recordó Carnero, que se dejó las «dinámicas» de encuentros preparadas «en la hoja de ruta de la asamblea» para otra ocasión. «A partir de ya seguiremos escuchando, seguimos trabajando» y «al servicio de los cordobeses», dijo Carnero junto a los otros representantes de los convocantes en la mesa de la asamblea: María Liñán, coordinadora local de IU; Jorge Hidalgo, coordinador local de Podemos, y Olga María Ramírez por Ganemos.

UN CAMINO COMPLEJO / Sin embargo, no deberá esperarse un camino de rosas. De hecho, y como anécdota (que puede o no ser significativa), cabe citar que la misma ubicación de la asamblea no parecía ayer unánime. Inicialmente prevista en el IES Averroes (Sector Sur), al final fue cambiada al IES Gran Capitán (Fátima), aunque algunas formaciones convocantes no cayeron en modificar el dato en sus webs y perfiles de redes sociales.

Tampoco la unanimidad era total tras la asamblea respecto a esa sensación de «satisfacción» y optimismo transmitida formalmente por los convocantes, con muchos participantes que temen una desmovilización ante el proyecto de confluencia si el proceso se alarga sin frutos de asamblea en asamblea, según pudo conocer este periódico. Más aún al echarse encima la convocatoria de elecciones municipales. De hecho, al día de hoy restan solo 105 días para la celebración de los comicios municipales.

EL SIGUIENTE PASO / Las cuatro formaciones políticas habían retomado los contactos para buscar nuevas vías de entendimiento tras la divulgación hace un mes de un manifiesto de señaladas personas vinculadas a formaciones de izquierdas e independientes para que se cree una candidatura unitaria ante las próximas elecciones municipales. Tras la agitada asamblea de ayer, en la que tampoco todas las intervenciones gustaron a la totalidad de los presentes, queda por determinar cuándo será la siguiente asamblea (no se llegó a fijar una fecha concreta), sin descartarse que durante este periodo las distintas formaciones políticas puedan ir definiendo sus respectivas posturas.