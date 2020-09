Arrancan las obras de 104 viviendas de Vimcorsa en Huerta de Santa Isabel con el 90% ya vendido

El presidente de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado esta mañana del inicio de las obras de construcción de 104 viviendas de protección oficial en la Huerta de Santa Isabel impulsadas por la empresa municipal Vimcorsa. La actuación, a cargo de la Constructora San José tendrá un periodo de 19 meses de ejecución y, según Fuentes, persigue el compromiso del alcalde de "empezar a hacer una vivienda digna en Córdoba a través de Vimcorsa".

Esta promoción estará compuesta por viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios por un importe de de 9,4 millones de euros. Esta es la primera entrega hasta llegar a 308 viviendas, que se repartirán en 104, 104 y 100. El lugar está muy bien situado, con una muy buena memoria de calidades y a un precio muy asequible, que incorpora el concepto de calle y no patio, que me parece muy interesante, con piscina...". El objetivo era llegar a clases medias mayores. En su opinión, "no era fácil, nos encontramos con un proyecto iniciado", ha indicado, tras agradecer la labor del anterior equipo de gobierno. El gobierno actual ha tenido que salvar algunos obstáculos, ha recordado, ya que la actuación "no estaba autorizada la licencia de la Gerencia de Urbanismo, que se desbloqueó a finales del 2019, hemos empezado ya todo el procedimiento y se ha llevado a cabo con muy buen criterio".

Al inicio de las obras, ya están vendidas el 90% de las viviendas de la promoción y el 30% de la segunda, cuya construcción no se ha iniciado aún.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado "muy satisfecho" por esta inauguración por ser "el inicio del Plan de Vivienda que nos comprometimos a ejecutar en el programa de gobierno". Para Bellido, "nuestro compromiso es ofrecer viviendas dignas y de calidad para todas aquellas familias que quieren empezar una nueva vida, jóvenes que quieren acceder a una primera vivienda a un precio asequible y en zonas apetecibles para vivir como esta, en un barrio en expansión". BelIiDo destacó la localización de los edificios, en "una zona muy apetecible para vivir", y el precio de los pisos, que no superarán los 156.000 euros y tendrán "grandes calidades, trastero, garaje, piscina".

Según Fuentes, la segunda promoción de 104 viviendas más está ya pendiente de adjudicación y esperan que salga a mediados de noviembre y la tercera a finales de año o principios del próximo. El objetivo es encadenar las promociones y que todo el proyecto esté acabado en el plazo de dos años aproximadamente.