Ambrosio destaca la necesidad de "buscar un equilibrio" con respecto al casco histórico

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), espera aplicar algunas de las medidas propuestas en la Comisión Municipal de Usos del Casco Histórico con "la necesidad de buscar un equilibrio entre el uso público del espacio y el derecho de los vecinos a tener calidad de vida y el derecho al descanso", de modo que "la intención fundamental es buscar el equilibrio entre la preservación de los valores de esta zona y la consideración hacia quienes hacen posible que se mantenga vivo".

En una rueda de prensa junto a la delegada de Participación Ciudadana, Alba Doblas (IU), y la presidenta del Consejo de Distrito Centro y presidenta de la comisión, Juana Pérez, la alcaldesa ha indicado que "las conclusiones van a pasar a la mesa de la vía pública, ya acordada con el Consejo del Movimiento Ciudadano, para permitir en algunas de las conclusiones regularlas a través de distintas ordenanzas" o "incluso implicar a otras administraciones", a la vez que "se haga un análisis más riguroso de lo que sucede en la vía pública".

Al respecto, ha detallado que "algunas de las actividades del dictamen tienen que ver con las incidencias derivadas del turismo en el casco, la proliferación de alojamientos turísticos con sus consecuencias, los ruidos o las despedidas de solteros", al tiempo que ha expresado que "además de ser una zona muy singular", este año celebra el 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad, "tiempo durante el que ha cambiado de manera considerable el aspecto de este barrio de la ciudad y se establecen nuevos retos y oportunidades, no solo para el espacio físico, sino también para los vecinos".

Entretanto, ha recordado que la Comisión de usos del Casco Histórico se constituyó en el mes de mayo del año pasado, en base "al principio de diálogo y participación ciudadana", y "ahora el dictamen consensuado establece los criterios de usos y el objetivo fundamental por el que se creó para cómo ayudar a la convivencia en el entorno especial del Casco Histórico entre los vecinos, que le ponen alma al casco", así como "los usos comerciales y hoteleros y los grandes acontecimientos que a lo largo del año se dan".

"CADA VEZ MENOS HABITANTES"

Mientras, la presidenta de la comisión, Juana Pérez, con 22 años como residente en la zona, ha advertido de que "cada vez hay menos habitantes en el casco por el empuje turístico, que es una pena que solo se tenga esa industria en esta zona, y esa ocupación de la vía pública ocasiona problemas a los vecinos".

De ahí, ha justificado que se creara dicha comisión --ya cerrada--, especialmente a raíz del traslado de la carrera oficial de Semana Santa al entorno de la Mezquita-Catedral, todo ello con el fin de "llegar a acuerdos sobre el uso y abuso de la vía pública", ha precisado, para valorar que "se ha trabajado sin problemas", aunque ha lamentado que el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, renunciara a estar "al considerar estar en minoría".

Al hilo, ha remarcado que en las conclusiones sobre la carrera oficial "el final es que hay que seguir trabajando juntos la administración municipal, las cofradías y los vecinos para conseguir que no se esté todos los días con ocupación de la vía pública, porque son los que más cortan el tráfico y la accesibilidad a las casas".

LAS PROPUESTAS

Entre otras medidas que plantea la Comisión, se encuentran realizar un calendario anual único de actividades en la vía pública, coordinando su desarrollo y modificando o no autorizando los que interfieran de manera acusada con la convivencia vecinal, tener información actualizada de las actividades con la creación de una web municipal donde todas las áreas municipales vuelcan las actividades que realizan o autorizan, en la que se incluyan los cortes de calles "con tiempo", y fomentar la distribución de actividades por otros barrios y distritos.

Por otro lado, para apoyar una gestión más coordinada e integrada, la Comisión propone la creación de un ámbito administrativo de coordinación municipal de actuación sobre la vía pública que llevaría a una mejor actuación y cumplimentación de las ordenanzas, así como revisar las ordenanzas municipales relacionadas con la vía pública coordinando su aplicación y generando para ello una ordenanza marco.

Asimismo, creen que el Casco Histórico "debería ser considerado normativa y jurídicamente área protegida de prioridad residencial, garantizando su habitabilidad, sostenibilidad y pervivencia"; abogan por la puesta en marcha de medidas para "diversificar la actividad económica en el casco, de preferencia residencial, frente al uso terciario", y que se trasladen los grandes conciertos a "espacios más abiertos y adecuados fuera del conjunto histórico", según ha dicho la presidenta, quien ha comentado que sobre la Noche Blanca del Flamenco "ahora hay menos conciertos, están más diversificados y ya no se produce tanto acumulo de personas, por eso no se ha hablado".

La Comisión plantea además la elaboración de mapas de ruido específicos para terrazas y actuar sobre la contaminación acústica y visual, punto en el que hace hincapié "en cuanto a la Semana Santa y a la carrera oficial" en el "diálogo entre todos", para solicitar "no colocar palcos para la Semana Santa en la Puerta del Puente, ni en el entorno de la Mezquita-Catedral", y sí sillas, además de "más información sobre los planes de seguridad y evacuación y no colocar bandas elásticas, que provocan más problemas".

En cuanto a las Cruces de Mayo, con 19 en el casco histórico de unas 50, recomiendan "no permitir la instalación de nuevas cruces en el casco, ni que se instalen cruces fuera de su ámbito de influencia", así como que sean "los miembros de las cofradías o colectivos los que trabajen y no terceras personas" y "en las zonas que concurran varias cruces, ver si se corresponden con su zona de influencia y si no es así, que se quede la más antigua".

También, se apunta que se cierren cruces "si incumplen con la ordenanza de contaminación acústica" y "si hay más de una denuncia sobre una cruz, que no se permita su instalación al año siguiente", "aplicar la tasa por ocupación de vía pública a las cruces que coloquen veladores", al tiempo que "haya respuesta de la Policía Local cuando llaman los vecinos por excesos por el ruido", entre otras acciones.

EL AEROPUERTO

En otro orden de cosas, preguntada por la instalación de la escuela finlandesa de aviación Patria en el aeropuerto, previsiblemente en verano, según ha adelantado Diario CÓRDOBA, Ambrosio ha declarado que "cuando se habló al principio del mandato para dar uso a inversiones de la ciudad y equipamientos muy rentables, entre ellos estaba el aeropuerto", para lo cual "se constituyeron tres comisiones de trabajo" y ahora "da resultados la de formación".

En este sentido, ha aseverado que "se dan una serie de condiciones en el aeropuerto que favorecen la formación de futuros pilotos", de manera que dicho anuncio tiene que ver "con el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho desde la Subdelegación del Gobierno, el Imdeec y el acompañamiento de las necesidades de la empresa finlandesa". Por tanto, "es una buena noticia para la ciudad", ha dicho la alcaldesa, quien cree que llegarán "otras escuelas de formación de pilotos para rentabilizar más el aeropuerto".