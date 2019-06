«Queremos dignificar labores tipificadas como de mujeres»

Cielo Sierra preside la entidad MUSO (Mujeres Uniendo Sueños), que en esta Feria de la Salud se dedica a cuidar los baños de obra instalados en el real, que no se han utilizado desde hace 15 años. La acogida de estos servicios ha sido muy positiva para los visitantes

-¿Por qué llevan la limpieza de los baños de obra instalados en la Feria?

-Dentro de la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) se encuentra, en Córdoba, Mujeres Uniendo Sueños (MUSO), y dentro de esta asociación hay varias pequeñas, una de ellas es ALME (Asociación Latinoamericana de Mujeres Emprendedoras), que tiene una caseta que el Ayuntamiento nos ayudó a montar para recoger fondos y darnos a conocer. Y en esta asociación hay otras más pequeñas de mujeres, con asesoras, abogadas, traductoras, de todo un poco, limpiadoras, etcétera. Y dentro de esta última asociación queremos hacer una cooperativa de limpieza, de asistencia, de acompañamiento, etcétera. Estamos haciendo con Faecta y con Aire la capacitación para darnos de alta como cooperativa. Ahora mismo estamos funcionando con la asociación.

-¿Qué pretenden con esta labor que están realizando?

-Dignificar un poco estas labores que son como típicas de mujeres o las han tipificado para mujeres, y darles un sentido más humano. Aparte de eso, darle el valor económico que se merece, porque actualmente las mujeres que están trabajando en hoteles a través de intermediaciones no les pagan realmente bien. Tenemos una mujer a la que le pagan 2,50 euros la hora y tiene que hacer no sé cuántas camas y no sé cuántos baños y la pobre está acabada. Ahora (en referencia a los baños de la Feria) estamos dando la hora según el convenio que hay, más todas sus prestaciones, como Seguridad Social, etcétera. Están muy contentas en ese sentido y eso es lo que queremos. Que se les dé dignamente lo que merecen.

-¿El Ayuntamiento está cumpliendo en todo?

-Sí, el Ayuntamiento nos ha apoyado en todo, encabezado por Isabel Álvarez (jefa del departamento de Cooperación y Solidaridad). Las mujeres están contentas de hacer su labor y esto se constata en la limpieza de los baños.

-¿Cuántas mujeres están trabajando en los baños?

-Tres, en turnos partidos.

-¿Cómo valora la experiencia?

-Estamos contentas porque se está pagando la hora al precio adecuado. El sol es un poco inclemente ahora, pero hay una sombrilla y se da agua. La gente está respondiendo bien, educadamente, la mayoría, y está contenta de que hayan abierto este servicio, porque es importante para los niños, mujeres y hombres. Y están contentos porque estén limpios. Cada vez que entran se revisan para que estén limpios.

-¿Son conocidos estos baños de la Feria?

-Al principio no, pero se han puesto carteles donde se dice que el servicio es gratuito y si se quiere colaborar para la MUSO. Si no, se puede pasar libremente. La verdad es que la gente está acudiendo bastante. El boca a boca funciona. Si alguien, por algún motivo estomacal, ha dejado más basura de la cuenta, se cierra el baño, se limpia bien y luego se abre.

-¿Cómo han acogido su presencia los usuarios?

-Bastante bien. Nos dan las gracias. Los baños están limpios y mucha gente no se espera que un baño público esté limpio.

-¿Volverían a realizar el trabajo la próxima Feria?

-Sí, claro. Por supuesto.