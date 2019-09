Magna Nazarena: incertidumbre ante la previsión de lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas en toda la provincia de Córdoba, incluida la capital. Según señala la Aemet en su página web, hasta las 20.00 horas estarán vigentes ambos avisos.

En Córdoba capital, según Aemet, la probabilidad de lluvias durante este sábado en Córdoba es de entre el 90% y el 100%. En la capital, una ligera llovizna cae de forma intermitente desde primera hora de esta mañana.

RETRASOS O LA SUSPENSIÓN

Aunque desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba el pronóstico es de optimismo, como ya informó este periódico, hay previsto un plan que contempla retrasar las salidas hasta una hora en la que se puedan garantizar los traslados de las imágenes o suspender la procesión extraordinaria, si debido al tiempo la organización no puede garantizar los traslados con seguridad. En caso de suspensión, las imágenes se quedarían en los templos que las acogen y la exposición se repartiría entre la Mezquita Catedral y esas iglesias. Retrasar la procesión a mañana por lluvia no sería viable, según la Agrupación, ya que el tope para tomar la decisión es hoy a las 12.00 horas y la intención es esperar hasta la tarde para ver si no llueve. La decisión de no salir debe ser unánime de todas las cofradías que participan.

Previsión de la Aemet a las 10.00 horas de este sábado. Foto: www.aemet.es