Hong Kong quema camisetas de Lebron James

Los manifestantes de Hong Kong han quemado camisetas con el nombre de Lebron James por sus comentarios críticos con el tuit de Daryl Morey, el director de los Houston Rockets que incendió las relaciones entre la NBA y China al apoyar a los manifestantes de Hong Kong y pedir su libertad. El jugador de los Lakers explicó a los medios que hay que tener cuidado con las consecuencias que pueden acarrear ciertas publicaciones como la del Morey.

Las declaraciones del rey del baloncesto no han gustado nada a muchos aficionados del baloncesto comprometidos con la causa de Hong Kong. Unos 200 manifestantes se concentraron para quemar y pisotear camisetas de Lebron James mientras otros daban su apoyo a Daryl Morey.

Declaraciones de Lebron

La estrella angelina le tocó terciar en la controversia del tuit de Morey. "No quiero entrar en una disputa verbal con Daryl Morey. Pero creo que no sabía lo suficiente de la situación en cuestión, y habló. O estaba mal informado o no sabía suficiente del asunto", expresó sobre el asunto. Además, añadió: "Sí, tenemos libertad de expresión, pero a veces hay ramificaciones negativas que pueden suceder cuando no estás pensando en los demás y solo piensas en ti mismo", añadió.

Tensión entre la NBA y China

China y la NBA viven sus momentos más amargos con la NBA, sobre todo después de los comentarios en las redes sociales que hizo Daryl Morey, donde apoyaba a los manifestantes de Hong Kong. Por ese motivo, los Rockets podrían perder hasta unos 25 millones de dólares para esta campaña, según explica el The New York Times. Nike ha llegado a retirar las prendas de los Rockets de las tiendas de China.

Lebron tuvo sus críticos en las NBA. Gran portavoz de los derechos de los negros en EEUU, ha sido acusado de falta de congruencia. El pívot australiano Andrew Bogut, excompañero de LeBron en los Cavaliers de 2017 y campeón de la NBA con los Warriors dos años antes, resumió en una frase lo que pensaba al respecto. "Todo el mundo esta a favor de la causa hasta que la causa les cuesta dinero", sentenció Bogut.

Más contundente ha sido Enes Kanter, exiliado de su Turquía natal. "La libertad no es libre", asegura tras la lista de represiones que padece.

Unlike Lebron, Enes Kanter has repeatedly taken risks to stand up for what he believes is right. Kanter is the NBA player we should be celebrating. https://t.co/253ruBTQEr