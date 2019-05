Garbajosa: "Las esperanzas de ver a Pau en el Mundial son muy pequeñas"

La Federación Española de Baloncesto (FEB) sabe bien lo que es organizar grandes eventos y es por ello que su presidente Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz, 1977) ha sido uno de los participantes en una mesa redonda donde se ha tratado el tema dentro del ISDE Sports Convention que se celebra en la nueva sede del Banco Santander en Madrid. EFE habló con él en exclusiva.



Pregunta: España en los últimos años ha organizado todo lo que se puede organizar. Y lo que no, quiere hacerlo como es el Eurobasket femenino. Si se lo dan... ¿qué le queda al baloncesto español?

Respuesta: Queda lo más importante que es no parar, seguir creciendo, haber superado una época difícil y seguir con más fuerza aún, seguir apostando de manera más intensa por el deporte femenino. La inversión en el día a día es muy importante porque es lo que te da sostenibilidad en cuanto a la promoción.

P: La lógica dice que ahora los grandes eventos tardarán en volver

R: Tenemos en mente más eventos. Con las estrategia de la federación internacional de buscar momentos de atención durante la temporada y no solo en verano surgen más oportunidades. La ventanas de clasificación masculinas y femeninas para el Mundial y el Europeo han sido muy importantes durante la temporada, han dado un plus.

Y no hay que olvidar, ahí lo dejo, que el año que viene podemos vernos perfectamente involucrados en un preolímpico con lo que no hay que descartar ninguna opción.

P: Se está disputando la fase final de la Euroliga en Vitoria. Ayer se criticó el arbitraje sufrido por el Real Madrid ante el CSKA de Moscú, los 42 tiros libres que lanzaron los rusos. ¿Qué le pareció?

R: Me parece una visión bastante simplista, si tiro más tiros libres me veo más beneficiado y si tiro menos, más perjudicado. Es simplificar demasiado una tarea tan difícil como es la del arbitraje. Muchas veces los tiros libres van en función de la dureza del partido, de tu intensidad defensiva y ofensiva, de tu estilo de juego. Máxima y absoluta defensa del trabajo del arbitraje y de la honestidad arbitral.

P: Llega el Mundial de China. ¿Albergan aún esperanzas de que pueda estar Pau Gasol en la Selección?

R: Hay que ser muy realistas. Lo primero que hemos hecho, como siempre cuando se lesiona uno de los nuestros, es ponernos a disposición tanto de él como de su familia y su equipo para ayudar en todo lo que podamos. A partir de ahí los tiempos son los tiempos y la papeleta es realmente complicada.

Albergamos la pequeña esperanza que él nos da porque su intención es recuperarse lo mejor posible y en el plazo más breve. Pero los porcentajes con un tipo de lesión como esta, con la edad de Pau que es implacable para todos, hacen que las esperanzas sean muy pequeñas.

P: ¿Este Mundial es más importante si cabe por el hecho de clasificarse para Tokio 2020 y que pueda estar allí Pau?

P: Ver a Pau en Tokio, ver a la Selección.... Era una responsabilidad ver a España en el Mundial y ha sido la primera o segunda en conseguirlo, enganchando a los aficionados. Es una estructura muy grande, los jugadores más representativos son la punta del iceberg de lo que es la extraordinaria salud que presenta nuestro baloncesto.

P: Pero sería muy duro ver que él no disputa una competición más con el combinado nacional ¿no?

R: Pau es el gran icono, el gran referente, el gran líder de una generación que lleva desde el año 99 que ganó el Mundial júnior siempre en los grandes eventos. Por habitual no debemos restarle un ápice de mérito. Que Pau no esté sería una gran decepción.