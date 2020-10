Si pensamos que es fácil, estamos equivocados

Una sensación diferente que no se producía desde hace siete meses. Juan Sabas, entrenador del Córdoba CF, atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo contra el Lorca Deportiva. El madrileño vivirá este domingo su primer partido oficial en el banquillo blanquiverde, circunstancia que le producen “ganas de competir y desarrollar tu profesión”. De no ser así, “lo tienes complicado”.

En lo que quede hasta el duelo solo apurarán en “el tema psicológico para que entren al terreno de juego pensando en la victoria”, pero no en unos aspectos deportivos donde llegan al máximo.

Sobre el Lorca Deportiva, el míster indicó que no se fían “de nadie”. De hecho, si piensan que “es un partido fácil, estamos equivocados”. El Córdoba debe buscar “ser los más humildes dentro de lo que significa este club y la ciudad” y advirtió que “cualquiera te puede poner contra las cuerdas”. Los murcianos son recién ascendidos y destacó sus virtudes. “Están ordenados, juegan bien al fútbol, te presionan bien y te puede complicar la vida”, reseñó.

Durante la pretemporada trató de “ser justo y repartir minutos” entre todos los integrantes de la plantilla, por lo que no quiso “buscar el once ideal, solo ver a los jugadores y que se sientan cómodos en el campo”.

Los blanquiverdes deben “ganar en cualquier sitio y en cualquier campo” y analizaron para obtener un triunfo los tres duelos amistosos que jugaron los lorquinos. “Tenemos la idea clara de lo que nos encontraremos, así que hay que tener el máximo de tiempo posible la pelota y poseemos futbolistas de mucho talento para eso”. De no recuperar pronto, “sufrimos”, aseveró. Además, advirtió del “juego directo y la segunda jugada”. Sus pupilos tienen que “estar enchufados desde el primer minuto” y así estar “concentrados para hacer las cosas bien en un camino muy largo y duro”.

El capitán Javi Flores se realiza el test rápido en la Ciudad Deportiva. MANUEL MURILLO

Posible once y las dudas por el covid-19

Resta un entrenamiento para completar la semana de trabajo, por lo que aún existen dudas con respecto a la convocatoria. “Alain Oyarzun, por ejemplo, está entrenando bien pero no llega al 100% de forma, pero puede que vaya para completar los 20 citados”. En lo referente al once, solo atisba “una idea aunque con dudas razonables”.

Cada una de sus piezas “tiene que dar lo mejor de sí mismo en un campo como este pese a que solo puedan entrar 800 personas. Si luego te sientes presionado, a lo mejor tienes que cambiar de profesión porque sabemos de la exigencia del club”, comentó.

Presumiblemente habrá una mezcla “de veteranía y juventud” dentro del terreno de juego. “La edad es un número y los futbolistas están aquí porque pueden dar lo mejor por el bien del Córdoba”. Entre todos ellos tienen que lograr “los objetivos que nos marquemos”. Y el primer paso será medirse al Lorca y no centrarse en otros rivales de Segunda División B. “Si te digo nombres y luego no ganas y no estás entre los tres primeros...”, reflexionó.

“Marcarse un objetivo a largo plazo me parece absurdo y en mi mente está ganar el domingo. Olvídense del partido siguiente, si lo hago, no estoy centrado en este”. El Córdoba del curso pasado “empezó como gallito” y al final “no pudimos jugar el play off”. Pidió “ir con humildad, con fe en el trabajo desarrollado y en los futbolistas que tenemos” para acometer las pretensiones.

La preocupación por el covid-19 está a la orden del día, aunque consideró que el cuerpo médico está haciendo una buena labor. “El doctor nos ha llevado por un buen protocolo para evitar los contagios. Nos hemos hecho cuatro o cinco pruebas PCR sin ningún positivo y estamos tranquilos, pero si saltara la alarma te complica la vida”. Pidió a sus hombres “un paso adelante en profesionalidad, salir menos, y se están comportando bien”, finalizó.