Sacrificio y lucha para lograr tres puntos vitales

El Córdoba CF afronta la segunda de sus 18 finales en la carrera por clasificarse a la segunda fase de esta atípica temporada 2020-21. Con la congoja aún en el cuerpo por los dos positivos de coronavirus detectados en la plantilla del Lorca, el equipo que visitó El Arcángel la pasada jornada, los hombres de Sabas dieron negativo el viernes en las pruebas.

Con la plantilla libre de coronavirus la expedición blanquiverde puso rumbo este sábado a Yecla, donde este domingo a las 17.00 horas (Footters) jugará ante el Yeclano en el estadio La Constitución. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la primera fase en el Grupo 4B, se jugará a puerta cerrada.

Cuatro bajas por lesión

En lo estrictamente deportivo, el Córdoba CF afronta este partido con cuatro bajas por lesión. La más preocupante es la de Miguel de las Cuevas, que estará tres semanas apartado. Tampoco entraron en la lista de 20 futbolistas Jesús Álvaro ni Carlos Valverde, que aún no están al 100%. Djak Traoré, además, sigue inédito por sus molestias físicas. Sabas tendrá que rearmar el centro del campo siguiendo una máxima apuntada en rueda de prensa: la de unir al talento individual el sacrificio colectivo. Solo con esa receta llegará el éxito.

El técnico madrileño dispondrá un once con variaciones respecto al que se impuso por la mínima al Lorca. Edu Frías seguirá en la portería y, a partir de ahí, el resto de líneas podrían sufrir retoques. En defensa tienen su sitio asegurado Djetei y Bernardo Cruz. El central africano demostró mucha jerarquía en la jornada inaugural, mientras que el cordobés tendrá que aplicarse más para ser el zaguero seguro y fiable que necesita el Córdoba.

En los laterales Sabas sorprendió la semana pasada colocando a Berto Espeso en la izquierda y a Manu Farrando en la derecha. Álex Robles tratará de recuperar su sitio esta tarde, aunque el nivel ofrecido por los dos jóvenes fue satisfactorio y podrían repetir en el once.

En el centro del campo la baja de De las Cuevas será suplida con más oficio. Mario Ortiz y Javi Flores tienen el sitio asegurado en el centro de la medular, aunque son los únicos. Se esperaba más de Moutinho ante el Lorca, aunque el extremo suizo tiene sobrada calidad. Su uno contra uno y su buen disparo desde media distancia son armas interesantes para tumbar al Yeclano, aunque tal vez el partido pida más sacrificio. Más jugadores que puedan recuperar el balón en el centro del campo, ganar las disputas y los balones divididos y apretar en defensa.

Por ello, tanto Alberto del Moral como Julio Iglesias son opciones no solo para salir desde el banquillo, sino también para hacerlo desde el primer minuto de juego.

Sabas medita centrar la posición de Flores para que el capitán actúe por detrás de la línea de ataque y permitir que Oyarzun entre de inicio. Otra opción para nada descartable es que Piovaccari y Willy Ledesma jueguen juntos y que el equipo concentre cuatro futbolistas por dentro. Samu Delgado también podría debutar como titular en Yecla.

Un rival áspero

Independientemente del once que emplee el técnico blanquiverde, enfrente estará un rival, el Yeclano, muy complicado. Duro, áspero. De esos equipos que se atragantan, que no se rinden aunque encajen primero y con capacidad para sorprender a la contra e incluso a balón parado. La referencia ofensiva del Yeclano es el delantero africano Karim Aboubakar, nacido en Ghana. Un portento físico no exento de velocidad que buscará constantemente las espaldas de la defensa cordobesista.

En un terreno de juego estrecho, con dimensiones bastante inferiores a las de El Arcángel, el Córdoba tendrá que dar el máximo rendimiento para pescar los tres puntos y traerlos de vuelta a la ciudad califal. El hecho de que no vaya a haber público en las coquetas gradas del estadio La Constitución también es algo reseñable y que no juega en contra de los intereses blanquiverdes.

Al final de los 90 minutos, el lema de talento con trabajo de Sabas deberá ser un hecho. Si es así, la victoria será mucho más factible, y con ella un seis de seis que llenaría de optimismo a sus jugadores y a la afición del Córdoba.

Alineaciones probables:

Yeclano: Cassaro, Bonaba, Ayoze, Martínez, Álvarez, Selfa, Castillo, Vaquero, Torre, Oca y Aboubakar.

Córdoba CF: Edu Frías, Farrando, Djetei, Bernardo Cruz, Espeso, Sidoel, Mario Ortiz, Javi Flores, Samu Delgado, Oyarzun y Piovaccari.