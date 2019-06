El puesto de director general del Córdoba queda «amortizado»

También se refirió León en su comparecencia al futuro de Alfredo García Amado y de la propia dirección general. El mandatario blanquiverde reconoció que «un equipo en Segunda B no puede mantener ese cargo y será amortizado», entre otros motivos porque no hay muchos clubs en la categoría de bronce que lo mantengan y aún menos con el coste que ha tenido para la entidad blanquiverde. Sin embargo, León dejó un resquicio con vistas al futuro sobre el aún consejero Alfredo García Amado. «Espero que Alfredo siga vinculado al club de una manera o de otra, pero ese puesto tiene que rescindirse», en un gesto que la mayoría de los presentes entendió como la búsqueda de una salida elegante para el asturiano.



De hecho, esa misma frase podría encadenarse a otra pronunciada por el máximo accionista de la entidad blanquiverde apenas unos minutos antes, cuando se refirió al ajuste de la estructura del club a su nueva realidad: «Estamos prescindiendo de gente, algunos muy válidos, pero tienen que salir por economía del club. Va a haber movimientos en ese sentido, aunque tampoco nos queda mucho».



Por si no fuera suficiente, el detalle de la operación de venta de Andrés Martín reforzaba aún más la idea. León comentó que «vender a un jugador no es fácil. Llevamos con la operación de Andrés más de dos meses. Andrés fue renovado estando nosotros en el club», mientras que apenas unos minutos antes quiso dejar claro que «la operación de venta de Andrés con el Rayo la he llevado yo con -Raúl- Martín Presa». En cualquier caso, el futuro del asturiano en el Córdoba está más en el aire que nunca.