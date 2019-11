A por la primera a domicilio

Casi 9 meses después de la última victoria a domicilio, lograda en Tenerife y con Curro Torres en el banquillo, el Córdoba CF quiere volver a ganar lejos de su estadio esta tarde, desde las 17.00 horas en Talavera (CMM TV y Footters). El técnico aragonés Raúl Agné debutó con victoria hace una semana, ante el San Fernando, y quiere prolongar la racha sumando los tres puntos en la ciudad castellano-manchega, lo que también rompería otro déficit del equipo blanquiverde hasta la fecha, la imposibilidad de sumar dos victorias seguidas, y acercaría a su equipo al play-off de ascenso.

José Antonio González y Chus Herrero regresan a la convocatoria pero no entrarán en el once

Para tal cometido, Agné recupera a dos de los cinco futbolistas que estaban en la enfermería cuando llegó al cargo. Chus Herrero y José Antonio González viajaron ayer a Talavera y hoy están a disposición del técnico del Córdoba CF, aunque en principio ninguno de los dos entrará en el once inicial. Xavi Molina, Javi Flores y Jesús Álvaro se pierden el partido por lesión.

Una opción para dinamizar la alineación sería la de atrasar a Fidel Escobar y colocarlo en el eje de la defensa, aunque el rendimiento de la pareja de centrales Djetei-Fernando Román fue notable ante el San Fernando, y sería algo injusto que uno de los dos pasara al banquillo, donde esperará Chus Herrero, ya que Ángel Moreno no entró en la convocatoria.

FIDEL EN EL PIVOTE

Además, el panameño cuajó un encuentro sobresaliente en su primer partido como mediocentro y repartió dos asistencias sensacionales a Owusu que el ghanés no supo transformar en gol.

Así, a priori, los cuatro futbolistas que arroparán a Isaac Becerra y tratarán de que la portería cordobesista vuelva a quedar sin perforar serán Fernández en el carril derecho, Djetei y Fernando Román en el eje y Raúl Cámara en el lateral izquierdo, a pierna cambiada. Jesús Álvaro sigue con problemas físicos y el veterano lateral ex del Tenerife tendrá una nueva oportunidad para ir asentándose en el esquema de Raúl Agné.

En el centro del campo, parecen fijos Imanol García y Fidel Escobar en el doble pivote. Su misión, dotar de equilibrio entre líneas al equipo y avanzar las acometidas ofensivas sobre los cuatro futbolistas llamados a romper líneas y deshacer el entramado defensivo del Talavera.

No se puede decir que el Córdoba CF no crease peligro en el área del San Fernando la pasada jornada, aunque la pólvora de Gabriel Novaes y de Owusu estaba mojada. Especialmente ineficaz fue el ghanés, que dispuso de dos balones delante del portero gaditano, aunque la portería se le hizo muy pequeña. Los movimientos entre líneas de Owusu serán vitales nuevamente, abriendo espacios a la espalda de la defensa del Talavera y permitiendo la incorporación de Zelu y De las Cuevas desde las bandas.

El alicantino y el jerezano continuarán en el once. Especialmente activo estuvo De las Cuevas en El Arcángel, generando transiciones rápidas en la segunda parte e incorporándose al ataque con asiduidad. Hoy tiene una nueva oportunidad para ir recuperando su mejor nivel y dando todo lo que se espera de un futbolista de su talla.

Mientras, tanto Owusu como Gabriel parecen fijos para Agné y no se espera que pierdan el sitio a favor de Ortuño, que continuará un partido más esperando su oportunidad en el banquillo.

RIVAL EN DESCENSO

Enfrente, esperará un Talavera que recuperó la ilusión y la confianza tras golear al Algeciras a domicilio, en el Nuevo Mirador, con una victoria por 0-3 que refuerza a su entrenador, Fran Alcoy, aunque no permite salir a los castellano-manchegos de los puestos de descenso.

El Talavera confiará sus opciones atacantes en Zamorano, Sergio Martínez y Aguilera, ya que Oca está lesionado. Es un misterio si volverá a cambiar su dibujo. Comenzó la temporada jugando con cinco atrás, pero en Algeciras cambió al 4-2-3-1, con buen resultado. No obstante, ante la calidad ofensiva del Córdoba CF, el Talavera podría regresar a la línea de cinco zagueros.

Arbitra el colegiado Alexander González González, del comité tinerfeño.