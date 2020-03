Piovaccari: "Quiero volver y hacer gol"

A Piovaccari se le quedó clavada una espina antes del obligado parón de las competiciones. Quiere marcar en su nueva etapa en el Córdoba CF. Pero eso, a día de hoy, le resulta secundario. "Lo principal es que todos vayamos a mejor, que los enfermos se recuperen y que los que lo están pasando mal salgan adelante", explica el italiano en unas declaraciones difundidas por el departamento de comunicación del club.

"Esta situación no es nada fácil, pero yo tengo ganas de regresar al reino de El Arcángel y marcar mi primer gol", indica desde su confinamiento en su domicilio particular. Allí es donde trata de mantenerse a punto para que cuando llegue el momento esté listo. "No se sabe qué va a pasar, pero espero que llegue el día en que esto se arregle, porque la Liga tendrá que se consciente de esta problemática", indica.

El ariete de Gallarate vive la cuarentena "en casa, con mi mujer, los niños y mi perrito". "Cada día entrenamos todos juntos porque a ellos les gusta el deporte; cada uno hace lo suyo y el perro no se está quieto ni un segundo, por lo que hacemos deporte por la casa", explica sobre su inusual día a día, en el que no falta la preocupación por lo que sucede en su país natal, Italia, donde "la cosa está bastante peor que aquí", ya que "allí empezó diez días antes", por lo que "el tope aún está por llegar a España seguramente".

Pío desvela que el equipo tiene un grupo de whatsapp en el que "el preparador físico, los médicos y los fisios" les dan las instrucciones y programan los entrenamientos con los medios de los que cada cual dispone. "Quien no tiene pesos, lo hace con botellas de agua", comenta.

La paralización de la actividad ha llegado para el Córdoba en un momento clave, puesto que se había producido un relevo en el banquillo. Raúl Agné fue destituido y llegó Juan Sabas, con el que apenas han tenido roce. "Es una pena", confiesa el italiano, porque "es una etapa importante tanto para él como para nosotros". En estos momentos de reclusión forzosa, el jugador recalca que su sueño es "que la gente vuelva a hacer vida normal y que con ella regrese el fútbol, porque ahora lo deportivo tiene menos importancia".