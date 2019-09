Manuel Pastor: "Creemos que es el momento de adherirnos a la demanda"

-¿Por qué se adhiere Minoritarios a la demanda de Zulategui?

-Nos adherimos ahora porque venimos siguiendo la situación del Córdoba CF y lo que tiene que ver con cuestiones jurídicas, y creemos que es el momento. Hay que dar un paso adelante, los minoritarios nos sentimos perjudicados como accionistas por los hechos que se están investigando, que son bastante graves.

-¿Creen que la indemnización por la ciudad deportiva fue legal?

-Lo dirá el juez. Cuando nos reunimos hace meses, se nos enseñó un documento que no llegamos a examinar en detalle. Porque creíamos lo que se nos decía. Y el juez tendrá que decir si el documento justifica o no el pago del millón de euros. Creemos que como accionistas minoritarios estamos posiblemente perjudicados por los delitos que presuntamente se están investigando, son hechos graves por lo que se está publicando. Por eso nos hemos personado, para estar presentes y saber de primera mano, en su caso, los siguientes pasos que habría de dar.

-¿Cuál es su posición en la querella del club a Carlos González?

-No conocemos los detalles de esa querella, por lo que no podemos posicionarnos. Cualquier cosa que vaya a favor del Córdoba CF y tenga sustento nosotros vamos a apoyarlo. Pero en este caso nos parece más un rifirrafe jurídico, desde fuera, sin conocer los detalles, para ganar tiempo en otros temas. No sabemos las pruebas ni en qué se sustenta la querella que ha puesto el Córdoba CF, pero sí sabemos que ha habido un par de querellas previas por este motivo desestimadas. Si en su día tenemos más información, más datos y pensamos que es algo que tiene sustento y que estudia hechos que van contra los intereses del Córdoba CF, apoyaremos cualquier acción que vaya a favor del club, no de personas concretas con intereses de otro tipo. Sea el presidente o sea quien sea.

-Precisamente la relación de su asociación con Carlos González fue turbulenta.

-Sí, pero aquí no se trata de tener relaciones personales con unos o con otros. No tuvimos una buena relación con Carlos González. Ya hemos publicado varias veces que no es que estemos a favor de la gestión que hizo el señor González, con sus luces y sus sombras. Y con nosotros tuvo una relación bastante complicada y desagradable. Pero estamos aquí y ahora, pensamos que este momento es mucho más grave para el Córdoba CF. Hay muchos datos que hacen pensar que han podido haber hechos graves que deben ser investigados. Esto no indica que nos posicionemos o nos personemos en otros casos diferentes. No estamos alineados con el señor González ni con el señor Oliver, ni con el señor León como se ve claramente, porque estamos en contra de su gestión.

-¿Qué le diría a las personas que piensan que tienen una alianza con Oliver y González?

-Pues que digan lo que quieran, no podemos estar en la mente de cada uno. Somos cordobesistas y lo demostramos porque en su momento pusimos dinero por el Córdoba CF. Hay otros muchos que hablan pero no pusieron dinero. Además, somos profesionales con nuestra vida resuelta, no tenemos interés personal en este tema. Si entramos en esto es por puro amor y cariño a nuestros colores y por responsabilidad.

-¿Qué opinión tiene Minoritarios sobre la demanda de González para recuperar las acciones?

-Basta que lo diga un juez. Hay una escritura de compraventa acordada por dos partes libremente y no cumplida por una de ellas. Eso es claro y meridiano. Que haya otras demandas por otros temas van en caminos diferentes. Basta que un juez diga que los derechos políticos y económicos le corresponden a Azaveco. Porque Aglomerados Córdoba ha incumplido una parte del acuerdo que además tenía causa resolutoria. Desde nuestro punto de vista, y sin estar a favor de nadie, solo analizando objetivamente los hechos… Si el señor León quiere ponerle una demanda al señor González porque piensa que le engañó será aparte. Primero tiene que pagarle. Si no paga pues se tiene que cumplir la compraventa, y que luego ponga las querellas oportunas. Falta que un juez acredite que efectivamente los derechos corresponden a Azaveco, y en ese momento recuperará esta empresa el control del club. Entonces se abrirá otra historia. No decimos que estemos a favor o no de que eso ocurra. Decimos que son los hechos objetivos. El acuerdo entre el señor León (Aglomerados) y Azaveco fue entre ellos dos. Acordaron unas cantidades y unas fechas, y la última parte de esas cantidades no se ha cumplido. Estaba escrito en la escritura de compraventa que hay una pignoración de las acciones si no se pagaba. La situación objetiva creemos que es esa. Todo esto no beneficia al Córdoba CF y creemos que es un tema que debe solucionarse lo antes posible por el bien del club.