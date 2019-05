Jesús León, Rafa Navarro y Sergi Guardiola

JESÚS LEÓN / PRESIDENTE Y MÁXIMO ACCIONISTA

Muchos frentes por delante y con un proyecto fracasado

Al presidente y máximo accionista de la entidad blanquiverde se le presenta un panorama nada halagüeño. Primero, deberá solventar los problemas económicos de este Córdoba, empezando por cerrar financieramente la actual temporada. Luego, deberá convencer a la ciudad y a la afición de la estabilidad del nuevo proyecto y de que éste solo pasa por el regreso al fútbol profesional por la vía rápida. Y, por si fuera poco, el 31 de julio deberá abonar 4,5 millones de euros a su antecesor. Pero lo primero es lo primero: paga a todos los trabajadores.

RAFA NAVARRO / SACRIFICADO

Lo intentó y se demostró que el toro no tenía faena: estaba muerto

Rafa Navarro, un hombre de la casa y que siente los colores, fue la última bala gastada por el club para intentar reactivar a un equipo que no parecía tener visos de levantar el vuelo. El de Ciudad Jardín lo intentó, pero pronto se comprobó que, más allá de que al torero le podía faltar plaza (que también), lo cierto es que el toro no tenía faena porque estaba ya herido de muerte. Así, las 15 jornadas que estará en el banquillo blanquiverde se han convertido en un suplicio y, lo que es peor: el sacrificio no le será reconocido, salvo por unos pocos. Al menos, lo intentó.

SERGI GUARDIOLA / NUEVO 'SERVICIO'

Un gol que otorga la salvación y da 600.000 euros al Córdoba

La única noticia buena de la jornada, en clave blanquiverde, la protagonizó Sergi Guardiola. El exdelantero blanquiverde anotó el segundo gol del Valladolid en Vallecas, que no solo daba la permanencia automática a su equipo, sino que significaba también que el Pucela deberá abonar en el plazo máximo de un mes 600.000 euros extra de variables. Además, esa salvación facilitará el descuento de los pagarés que en su día emitió el club vallisoletano por importe de 4,4 millones de euros. Cinco millones en total que servirán para enderezar la nave cordobesista.