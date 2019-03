Fernández: Quedan trece finales

José Manuel Fernández reconoció ayer que «no me gusta mirar más allá del siguiente partido, porque el fútbol cambia de una semana a otra. Esta semana si ganamos al Sporting veremos todo mucho mucho mejor», aseguró el capitán del Córdoba, que no quiso incidir mucho en el último encuentro, en Almendralejo. Tan sólo argumentó que «somos humanos y todo el mundo se equivoca, no hay que darle más importancia de la que tiene.

Es verdad que en nuestra situación los errores nos condenan muchísimo, esperamos que no vuelvan a suceder más porque no estamos en disposición de hacerlo ya que nos cuesta los puntos». Sobre el partido del próximo domingo, Fernández afirmó que «en el fútbol está todo inventado, tenemos que ponerle alma y corazón. Además, nuestra afición merece una alegría, durante todo el año nos han dado todo el apoyo del mundo, se merece una alegría y que no sea tantas desgracias como llevamos». Precisamente, entre una buena parte de los aficionados ya está extendida la idea de que la salvación no será posible. El capitán blanquiverde opina que «el mensaje que hay que dar a todo el mundo es que no podemos bajar los brazos. Quedan trece jornadas, trece finales y las tenemos que intentar ganar todas». «Nos lo tenemos que tomar como finales, no hay plazo», reconoció el lateral derecho blanquiverde. «Hay que sacar el máximo de puntos posibles. Ahora es un partido con un máximo rival, un gran equipo y hay que salir a comérnoslos el domingo en El Arcángel, no queda otra», ya que, recordó, «cualquier equipo puede ganar a cualquiera; hace dos semanas le plantamos cara al Málaga, que es un equipo aspirante a ascender. La Liga esta es tan bonita porque siempre es muy competida, nunca puedes bajar los brazos».