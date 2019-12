Entrenas: "Estuvimos ocho abogados sin cobrar casi un año e incluso pagamos el IVA"

Magdalena Entrenas ha hablado sobre la reclamación, vía burofax, que el administrador concursal del Córdoba CF, Francisco Estepa, le ha hecho para la devolución de 21.500 euros de una transferencia de la entidad blanquiverde, el pasado mes de julio.

La ex asesora legal del Córdoba CF se ha mostrado muy dolida. "Hemos estado, en Sanivo, porque esto no es solo mío, sino de un gabinete de ocho abogados trabajando para el club, yendo a juicios para defender al Córdoba CF, durante meses, casi un año, sin cobrar un duro". Entrenas recuerda que "cada vez que había dinero se pagaba a los futbolistas y a quien hiciera falta, menos a mi despacho" y explica que "cuando en julio me peleé con Jesús León llevaba sin cobrar desde marzo". En aquel mes de julio "le pedí a Jesús -León- que me pagara, la cuenta la manejaba él y me hizo la transferencia de las minutas más atrasadas", apenas una parte del trabajo de Sanivo Abogados.

Además, se da la circunstancia de que dichas minutas las declaraba Sanivo en el IVA trimestral, por lo que "no solo no cobraba, sino que pagué el IVA sin haber cobrado siquiera y tuvo la 'deferencia' de pagármelo". Asimismo, Magdalena Entrenas defiende que "esas minutas están en el club, el administrador no se entera o se entera demasiado, tengo mis dudas a estas alturas". Visiblemente afectada y molesta por dicha reclamación, Entrenas se pregunta si "¿ahora, el problema del club es 21.000 euros que se me debían a mí? ¿Y lo que han cobrado otros?", para lamentarse por la situación, ya que "es lo único que he cobrado en el Córdoba. Magdalena Entrenas no ha cobrado nada, nunca", solo "ha cobrado Sanivo: contestaciones, demandas, viajes Madrid para atender y responder a los expedientes de LaLiga...".

Finalmente, Entrenas se lamentó de la situación, ya que, a su juicio, "es miserable. Está todo detalladito: demandas, audiencias previas, un listado de trabajo, 70 pleitos, todo mascadito ¿y qué quiere? ¿Que no cobre?", se preguntó la exasesora legal del Córdoba CF.