El Córdoba pacta la retirada de la querella contra Teo Brea

El Córdoba y Luis Oliver alcanzaron un acuerdo el pasado 18 de marzo por el que la entidad blanquiverde renunciaba a la querella presentada el pasado octubre contra el que fuera director financiero del club en la etapa de Oliver, Teo Brea, al que se le reclamaban casi 300.000 euros y que el propio Jesús León confirmó en rueda de prensa. El acuerdo entre el presidente y máximo accionista de la entidad blanquiverde y el hoy hombre fuerte del Extremadura, al que ha tenido acceso este periódico, estipula que esos casi 300.000 euros reclamados por el Córdoba serán descontados del dinero aún pendiente de percibir por Oliver, correspondiente a la prima por la salvación, un reconocimiento implícito de que esa cantidad correspondía a la entidad blanquiverde, que una vez satisfecha se compromete en dicho documento a personarse «ante el Juzgado de Instrucción número 7 para que se proceda sin más al archivo de las diligencias citadas, apartándose de las mismas la parte denunciante».

En realidad, se trata del primer contencioso ganado por el Córdoba tras el paso de Luis Oliver y su equipo de trabajo por el Córdoba CF, por lo que la prima de permanencia al que fuera director general deportivo ha quedado, tras el descuento de esa cifra en una cantidad algo superior a los 500.000 euros. El acuerdo del club, ese 18 de marzo, fue a dos bandas: por un lado, con Luis Oliver por el importe económico, mientras que con Teo Brea también se firmó un acuerdo para que el exdirector financiero entregara «toda la documentación que obre en su poder y a la que tuvo acceso mientras prestaba sus servicios en el Córdoba CF» y recordando también el compromiso de cumplimiento de las cláusulas de confidencialidad por el puesto desempeñado.



Además de la denuncia penal contra Carlos González y su hijo por administración desleal, ahora el Córdoba abrirá otro frente con Joaquín Zulategui, el que fuera consejero, secretario del consejo y secretario de la Fundación del Córdoba. Zulategui, hombre también del equipo de Luis Oliver, vivió una trayectoria más que peculiar en la entidad blanquiverde. Incluso su salida fue llamativa. Apenas unos días después del adiós del exdirector general deportivo, León confirmó que le comunicó su destitución como consejero del club, pero no dimitió como secretario de la Fundación hasta octubre, tres meses después.

Además, no deja de ser llamativo que el anuncio en el BORME de la salida de Zulategui no se hizo efectivo hasta el pasado mes de febrero, siete meses después de que Jesús León anunciara públicamente su destitución.