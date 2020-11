El Córdoba CF recurre ante la Federación el partido en Granada por alineación indebida

El Córdoba CF ha recurrido ante la Real Federación Española de Fútbol el encuentro que disputó el domingo ante el Recreativo Granada, en la Ciudad Deportiva nazarí, y que finalizó con empate a uno después de que Nuha Marong lograra el gol de la igualada para el equipo local en la última jugada del encuentro.

La entidad blanquiverde elevó un escrito al Comité de Competición de la RFEF en el que señala que el filial nazarí no cumplió varios de los requisitos exigidos en el protocolo anticovid, entre ellos, la cuarentena obligada de varios de los jugadores titulares que alineó su entrenador, David Tenorio, ante el conjunto de Juan Sabas.

Se da la circunstancia de que LaLiga también ha abierto expediente al primer equipo rojiblanco. El cuadro nazarí se enfrentó el domingo a la Real Sociedad con unas circunstancias precarias debido a los positivos por coronavirus dentro de su plantilla y cuerpo técnico, pero a todo esto podría sumarse un expediente sancionador de LaLiga por un posible incumplimiento del protocolo de anticovid. El organismo asegura que el equipo viajó a Chipre para su encuentro ante el Omonia correspondiente a la Europa League sin la presencia de un inspector de LaLiga. Finalmente, se confirmaron diez positivos por coronavirus dentro del conjunto rojiblanco.

“El equipo viajó hasta Chipre (sin la presencia del inspector de LaLiga) e, incluso, tiene abierto un expediente disciplinario como consecuencia de un posible incumplimiento de dicho protocolo. Por todo esto, se considera la aparición de estos positivos dentro del equipo como un brote”, reza el comunicado emitido por LaLiga, el pasado domingo, que añade que “como consecuencia de ello, se desprende que todo el personal que viajó a Chipre en la expedición del Granada CF no puede desplazarse a disputar el siguiente encuentro, al considerarse contactos estrechos de los casos positivos, según el protocolo y la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además, el escrito del Córdoba CF tiene los mismos puntos en común que el expediente de LaLiga al Granada. En concreto, la falta de cuarentena obligatoria de varios futbolistas. En el caso del partido del domingo, correspondiente a la jornada 4 de Segunda B en el Grupo 4-B, la entidad blanquiverde señala que Joao Costa, portero titular que jugó 90 minutos, Torrente, central que también disputó 90 minutos y Arnau, portero suplente del equipo de Tenorio, viajaron a Chipre para el partido de Europa League y no guardaron, por lo tanto, la obligatoria cuarentena.

En el Córdoba CF no se confía en exceso que la reclamación interpuesta tenga algún efecto clasificatorio o en puntos, aunque no renunciaría a ello, pero sí en forma de multa para la entidad nazarí por el incumplimiento del protocolo anticovid. De hecho, el Córdoba CF no solo ha presentado la reclamación en la RFEF y, por consiguiente, en la RFAF, sino que también ha elevado escrito a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía por lo que entiende que es una grave irregularidad e irresponsabilidad.