Acabó Louis van Gaal la rueda de prensa abrazándose a un periodista senegalés. "Te daré un abrazo muy fuerte al final", le contestó a un comentario que no era una pregunta, sino una manifestación de admiración. "Solo estoy aquí para decirle que usted es mi ídolo", dijo Papa Mahmoud Gueye, de 28 años, acreditado por Taggat.sn. "No me lo dicen muchas veces", respondió Van Gaal, con una sonrisa.

Y, sí, efectivamente, Mahmoud se acercó y Van Gaal le abrazó y luego posaron ante los fotógrafos, que aún seguían en la sala, también contentos porque el seleccionador de Países Bajos, en una tarde de excelente humor, había alargado el tiempo de que disponen en las salas de prensa para tomar fotos, normalmente acotado a los primeros cinco minutos. No aclaró por qué motivo Van Gaal, con fama de adusto y avinagrado, estaba tan contento. Debían ser varias razones para el seleccionador, que también felicitó a la empleada de la FIFA y estuvo interactuando constantemente con Denzel Dumfries, a su izquierda, y sonriendo en casi todas las respuestas excepto a las que aludían a los actos de protesta contra la FIFA y Qatar. Se dan por terminadas desde la delegación neerlandesa. 45 minutos o más Razones como el triunfo previo sobre Senegal (2-0), que coloca a Países Bajos a un paso de la clasificación, que se consumará si derrota a Ecuador, que aspira, también, a ser la primera en clasificarse para octavos. La tranquilidad de ver que la selección naranja ha evitado el contratiempo, grave contratiempo, que amarga a Argentina y Argentina al haber perdido el primer encuentro. El buen estado físico de Memphis Depay, que reapareció media hora tras la lesión muscular que se produjo con el Barça en septiembre, jugando con la selección precisamente, y que tendrá 45 minutos o más por ser un hombre capital en esta plantilla. Y, sobre todo, el buen rollo que hay en el grupo. "El ambiente es fantástico. Nos lo pasamos bien, nos divertimos en los entrenamientos", explicó Van Gaal, antes de comentar que en la última sesión, en el ensayo de once contra once, el asunto no había salido tan bien. Pero no estaba preocupado, convencido de que su equipo mejorará frente a Ecuador. Sobre todo, en el juego de posesión, del que no acabó muy conforme. "Ecuador es un rival más organizado que Senegal. Tiene jugadores muy avispados, inteligentes y nos lo va a poner más difícil que Senegal. Denzel, ¿tienes algo que añadir?", continuó Van Gaal dirigiéndose a Dumfries. "Estoy totalmente de acuerdo con el míster", comentó el carrilero del Inter de Milán, despertando la primera sonrisa de Van Gaal, que a sus 71 años afronta la tercera etapa con la selección. Países Bajos salva los muebles ante Senegal Más calidad que en Brasil La ha retomado siete años después, tras las despedida de Brasil-2014. Cayó entonces en la semifinal, por penaltis, ante Argentina, y luego batió al anfitrión (3-0) por el tercer puesto. "Ahora tenemos más calidad en general", afirmó, tesis por la que sustenta que su equipo puede aspirar perfectamente al título. Van Gaal explicó que el equipo de Brasil pivotaba en individualidades como Robbie van Persie, Arjen Robben y Wesley Sneijder, a quien agradeció en público que ocupara una posición que no era la suya "para servir a los intereses del equipo". "Le di la enhorabuena entonces y se la doy ahora", afirmó. Memphis Depay, que entonces tenía 20 años y lucía el 22, hoy es el propietario del número 10. Ha entrado en la lista con la baja médica, aunque estaba preparado para jugar en los dos últimos partidos con el Barça. No quiso arriesgarse a quedar fuera del Mundial. Es uno de los tres supervivientes de aquel equipo junto con Danny Blind y Stefan de Vrij. "Dejando de lado mis principios", adelantó Van Gaal, "pero lo expliqué a la plantilla", al delantero del Barça se le ha dispensado un tratamiento especial para que recuperara de la lesión. El seguimiento de su lesión ha sido muy detallado para que esté al máximo de sus condiciones desde ahora. Cody Gakpo, el joven (22 años) que marcó el primer gol, puede se rla próxima estrella naranja, aventuró el sonriente selección neerlandés.