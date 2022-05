El deterioro del estado de las carreteras españolas, provocado en parte por la falta de inversión en el mantenimiento de las mismas, tiene como consecuencia una mayor siniestralidad vial. Y es que muchas carreteras de nuestro país cuentan con ciertas zonas en las que se producen más accidentes de tráfico mortalesaccidentes de tráfico mortales que la media. Estas zonas conocidas como tramos de riesgo no siguen siempre el mismo patrón, es decir, que no están siempre protagonizadas por el mismo tipo de vehículo. Existen algunas donde los siniestros más habituales se producen con coches, otras con motocicletas, etc.

Es importante conocer dónde están ubicados estos tramos de riesgo para aumentar la precaución al circular por ellos, sobre todo en las carreteras convencionalescarreteras convencionales, que son las más peligrosas. De hecho, tres de cada cuatro siniestros que se producen en España, se dan en este tipo de vías que, por lo general, son poco conocidas y te pueden sorprender con un coche de frente adelantando, un cambio de rasante, una curva pronunciada, etc. Los 9 tramos de riesgo más peligrosos de España A continuación, te indicamos cuáles son los tramos de riesgo más peligrosos de las vías españolas, según el informe del programa EuroRAP de evaluación del riesgo en carreteras españolas, elaborado en 2020 con los datos de siniestralidad en la Red de Carreteras del Estado. Cabe destacar que los datos recogidos hasta 2020 son los más representativos, puesto que las cifras de los informes posteriores están marcadas por las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia. Como podemos ver en la tabla superior, en España existen nueve tramos "negros", considerados de alto riesgo para la seguridad vial, que suman un total de 117,1 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado. Dichos tramos están señalizados y más vigilados por la Dirección General de Tráfico (DGT) con tal de controlar los límites de velocidad, el uso del teléfono móvil (una de las distracciones que más accidentes provoca), el uso del cinturón de seguridad, etc.