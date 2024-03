Vox se reafirma en calificar el golpe de Estado de 1936 de "última cruzada de liberación"

Vox no cambia de postura y se reafirma en las palabras que pronunció su consejero David Gil calificando el golpe de Estado de 1936 como "última cruzada de liberación". Así lo ha defendido esta mañana en el pleno el portavoz de los ultraconservadores en el Consej de Mallorca, Toni Gili, asegurando que dicha afirmación no es enaltecimiento del franquismo. "Vox respalda toda la intervención que hizo Gil en el anterior pleno. En la misma frase habló de tragedia y de reconciliación, nunca algo que se califica de tragedia puede ser considerado enaltecimiento. Sus palabras se amparan en la libertad de expresión, esa libertad que tanto le duele a la izquierda y por ello amordaza con leyes sectarias para que no podamos hablar en el pleno", ha expresado el portavoz ultraderechista.

En este sentido, la bancada de Vox ha arrancado el pleno con carteles reclamando la derogación de la ley de Memoria Democrática.Cabe recordar que el conseller ultraderechista David Gil calificó el golpe de estado del año 1936 de “última cruzada de liberación” durante el anterior pleno en el que se se debatía sobre una propuesta para señalar las carreteras que realizaron de forma forzosa los prisioneros republicanos.

Galmés no comparte la afirmación

Por su parte, el presidente del Consejo, Llorenç Galmés, ha vuelto a reiterar que no comparte las afirmaciones que han llevado a cabo sus socios aunque afirma que no se pueden retirar de la sesión. "Reitero mi posicionamiento ante estas afirmaciones las cuales no comparto y he pedido que se retiren aunque, después de la información que nos ha llegado de la secretaría general, estas palabras no se puede retirar ya que esta sesión plenaria funciona con vídeoacta", ha destacado Galmés.