Marta Fernández-Tapias, presidenta del Partido Popular de Vigo y vicepresidenta primera de la Deputación de Pontevedra, dejará la política después de las elecciones gallegas. Así lo acaba de confirmar a través de las redes sociales después de que la vicesecretaria xeral y portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialisa en Vigo, Yolanda Aguiar, lo adelantara esta misma mañana, algo a lo que se ha referido y criticado Marta Fernández-Tapias.

"Muy mal le tiene que ir al PSOE para esto. De lo que toca hablar es del futuro de Galicia. No respetan nada ni nadie. Apuesto por mi vida personal y eso me corresponde a mí. Efectivamente, abriré una nueva etapa tras ganar las autonómicas al PSOE en Vigo y con Rueda de presidente", ha escrito en X.

Yolanda Aguiar aseguró esta misma mañana que Fernández-Tapias "abandonará la política local, nunca tuvo a Vigo entre sus prioridades. Esta decisión no viene más que a confirmar la ausencia total de interés de la señora Fernández-Tapias y del Partido Popular de Vigo por esta ciudad y sus ciudadanos”, asegura en un audio remitido a los medios.

“Sus intereses son otros”, abunda, “alejados de lo que significa Vigo”. En estas mismas declaraciones, Aguiar recalca la “enésima crisis interna” del PP en Vigo, que quedará “una vez más en manos de una gestora” cuando se consume la salida de la líder popular.

Reacción del BNG

El BNG de Vigo ha reaccionado de forma similar en palabras de su portavoz en Vigo, Xabier Pérez Iglesias: "O BNG nunca entramos a valorar nin as decisións, nin as crises internas doutras organizacións políticas. Que o Partido Popular non tiña proxecto para Vigo non é ningunha sorpresa. Levan moitos anos limitándose a actuar como franquicia xustificando as políticas de castigo e abandono que aplicaron desde a Xunta, antes Feixóo e agora Rueda, en contra das viguesas e dos vigueses", ha valorado.

Además, añade que este 18F "viguesas e vigueses van ter na súa man ser protagonistas dun tempo novo empurrando, co seu voto, o cambio galego que lidera Ana Pontón", y zanja la polémica asegurando que lo importante "non é a onde marche a señora Tapias, senón que o voto decisivo de Vigo vai lograr desaloxar a Rueda da presidencia da Xunta”.