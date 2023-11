La crisis diplomática entre Argel y Madrid empieza a mostrar los primeros signos de deshielo, aunque todavía no se ha producido un desbloqueo total. A principios de mes, Argelia pidió a España el visto bueno para mandar un nuevo embajador, mostrando así la intención de volver a contar con representante argelino en Madrid casi 20 meses después de haberlo retirado. El Consejo de Ministros aceptó al nuevo representante propuesto: Abdelfetah Daghmoum. Aunque por ahora las autoridades argelinas no han informado si su nuevo embajador ya se encuentra en en la capital. Este acercamiento, todavía tímido, no ha supuesto aún el fin del bloqueo comercial que las empresas españolas sufren en el país norteafricano.

Argelia decidió retirar su embajador en la capital española a mediados de marzo de 2022, y pocos meses después dio por roto el tratado de amistad con España, además de bloquear las operaciones comerciales de empresas españolas en el país magrebí y las importaciones provenientes de España. Todas estas decisiones tenían una motivación clara: el recelo y enfado de las autoridades argelinas al cambio de posición de Moncloa sobre el Sáhara Occidental, al considerar que la autonomía marroquí para este territorio era la opción "más seria, creíble y realista", en palabras de Pedro Sánchez. Algo que Argel calificó de "injustificable" y que contrario a la responsabilidad histórica que tiene España con este territorio. Esta crisis diplomática también supuso que los vuelos entre los dos países se vieran reducidos. Durante todos los meses de crisis diplomática, el Ministerio de Exteriores español ha insistido que siempre ha mantenido "la mano tendida a las autoridades argelinas". Aunque desde Argel solo ha habido silencio. A la vez, los acuerdos gasísticos entre países han seguido su curso. La prensa argelina apunta al plenario de las Naciones Unidas, en Nueva York, el pasado mes de septiembre, como uno de los primeros contactos para el deshielo. "Las declaraciones de Sánchez en la ONU, pidiendo una solución al conflicto del Sáhara Occidental, coherente con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad, parecen haber sido recibidas favorablemente en Argel", apunta el periódico El Watan. "El encuentro entre responsables argelinos y españoles en Nueva York (...) fue decisivo", escribe el digital TSA. Estos medios ponen el acento en que Sánchez no hizo referencia a la propuesta marroquí de autonomía en su discurso. El teletipo de la agencia turca, Anadolu, firmado desde Argel, también añade que la "postura española a favor de la creación de un Estado palestino ha contribuido a descongelar las relaciones argelino-españolas". Bloqueo comercial "La situación comercial es la misma", apunta a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, una fuente en Argel, aunque señala que ha mejorado en algunos aspectos, como que se recupere la presencia de empresas españolas en ferias comerciales celebradas en el país magrebí o algunos vuelos entre países. "Pensamos que puede suponer el inicio de las negociaciones con el Gobierno español y la reapertura de este mercado, que era nuestro segundo país de destino", considera Manuel Breva, secretario general de ANFFECC (asociación empresarial de productores españoles de fritas, esmaltes y colores cerámicos). Breva apunta que en el contexto actual, de caída de la demanda, "retomar el comercio con Argelia sería una excelente noticia" y recuerda que el sector acumula unas pérdidas superiores a los 150 millones de euros debido a este cierre comercial, que se prolonga desde junio de 2022. En declaraciones al medio argelino TSA, Djamel Eddine Bouabdallah, presidente del Círculo Argelino-Español de Comercio e Industria, explica que "estas medidas económicas siguen vigentes". Sin embargo, añade, "con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, las cosas deberían cambiar rápidamente". Este represente del círculo de comercio también apunta que las conversaciones en Nueva York fueron cruciales, además señala que Argelia ha esperado que Sánchez fuera elegido oficialmente como presidente del Gobierno para la normalización de las relaciones. Relata que las relaciones comerciales se podrían restablecer en "los próximos días", aunque de momento Argelia no se ha pronunciado sobre ninguno de estos temas.