Era un secreto a voces, pero el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha encargado de confirmarlo. ERC está decidida a presentar enmiendas a la ley de amnistía que el PSOE registró en solitario el lunes pasado. Aragonès ha defendido que la norma "se ha trabajado durante meses con un grado de rigor muy importante", pero que su partido ve cuestiones mejorables. "Queremos tener la libertad de presentar enmiendas", ha concluido en una entrevista este viernes con Telecinco.

¿Qué cambios quieren presentar los republicanos? El president no lo ha desvelado, pero uno de los aspectos de la ley que preocupan a ERC es como está regulada la cuestión del terrorismo. Tal y como está ahora definida la norma, el temor de Esquerra es que el caso del Tsunami Democràtic y el de los CDR, en manos de la Audiencia Nacional, puedan tener obstáculos para acogerse a la medida de gracia.

"En el caso de que se pueda hacer alguna mejora no dejaremos de proponerla", ha dicho Aragonès. Aunque no haya querido dar detalles, sí que ha ofrecido alguna pista de cuál podría ser el problema: "No queremos dejar de ningún resquicio para que se intente adulterar el sentido que tiene la ley". En definitiva, que quieren blindarla jurídicamente porque saben que la lista de candidatos que querrán impugnarla será larga.

Fuentes republicanas insisten en que los cambios serán "quirúrgicos". Es decir, quieren alejar el fantasma de que se pueda acabar complicando la tramitación de la ley, pero a la vez creen que hay que hacer las modificaciones. El problema es de técnica jurídica. Entre las cosas que no ven claras, está el apartado c del artículo dos de la norma. Allí se habla de que quedarán excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Esta alusión a las sentencias firmes es una de las cuestiones que estaría en revisión.

La operación es delicada, de ahí que los republicanos vayan con cautela a la ahora de pronunciarse sobre ella. Pero que la tramitación de la ley no está duda lo demuestra el propio president, que se ha entregado a un 'tour' de entrevistas con medios internacionales para defender la globalidad de la norma. Este jueves declaró tanto a la BBC como a la CNN que la norma es "plenamente constitucional".

El aviso a Junts

Además, Aragonès ha avisado este viernes de que la norma no da "cobertura" al caso por el que fue condenada la expresidenta del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, porque no es un hecho "relacionado con el proceso de independencia. La dirigente fue condenada por amañar contratos en su época al frente a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Esa ha sido otra de las obsesiones de ERC para blindar la amnistía. Que no diera cobertura a casos que los republicanos consideran que están vinculados con la corrupción y de ninguna manera con el referéndum del 1-O, la consulta del 9-N o las movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo.

Pero, pese a la advertencia sobre el caso Borràs, Aragonès ha insistido en ofrecer "colaboración" a Junts de cara a la nueva legislatura que se abre en Espanya. Su argumento es que tanto los siete diputados de ERC como los siete del partido de Carles Puigdemont son decisivos, por lo que lo mejor sería ir coordinados. Así, ha confiado en que los contactos entre las dos formación "irán a más" y actuarán con unidad. "Vamos a trabajar conjuntamente", ha zanjado.