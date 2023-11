Podemos vuelve a revolverse contra Sumar, en esta ocasión por el cómo se están llevando a cabo las negociaciones para diseñar el futuro Gobierno, en caso de que sea investido Pedro Sánchez. El partido de Ione Belarra, que remarcó este fin de semana su autonomía frente a Yolanda Díaz frente a la izquierda "servil", ha denunciado públicamente este lunes desconocer absolutamente el estado de las negociaciones entre la coalición de izquierdas -de la que forman parte- y el PSOE.

"Sumar sigue sin trasladarnos información sobre las conversaciones con el PSOE para la conformación de Gobierno", detalló la portavoz de Podemos Isa Serra en la habitual rueda de prensa de los lunes en la sede del partido. Después de reiterar que su "propuesta" es que Irene Montero repita como ministra de Igualdad, la dirigente ha advertido que "lo adecuado" sería "recibir una propuesta" por parte de la coalición de Yolanda Díaz.

Este mismo lunes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha pronunciado sobre estas negociaciones entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para el diseño del eventual Gobierno, y ha precisado que "evidentemente hay un diálogo sobre futuro organigrama", adelantando que corresponde a Sánchez anunciarlo después de la investidura, "que es lo primero".

Consulta tras fijarse la investidura

En este sentido, ha detallado que no abrirán votación entre sus bases sobre sobre la investidura a Pedro Sánchez hasta que no tenga fecha. "Convocaremos la consulta cuando se sepa la fecha de la investidura", avanzó Serra, que señaló también que "trasladaremos una posición" desde la dirección de Podemos. Una decisión, la de posponer la votación, que razonan en el hecho de que "no tenemos ni datos sobre esa investidura ni información sobre esas negociaciones".

Aunque ven "insuficiente" el acuerdo de gobierno de coalición firmado entre PSOE y Sumar, reconocen que contiene "algunos elementos que, si se cumplen, beneficiarán al país", garantizando así que permitirán que Sánchez sea investido, más allá de que reclamen su autonomía política y adviertan de que sus votos "no se regalan".

En las últimas semanas se ha producido un giro en la postura de los socialistas, que ahora se abren a mantener los ministerios del socio minoritario concediendo a Sumar cuatro o cinco -los que tiene actualmente Unidas Podemos-. Esta circunstancia podría abrir la puerta a la entrada en el Gobierno de los morados, que han reclamado que Irene Montero repita como ministra de Igualdad.