O sí o no. Para Junts, no habrá matices a la hora de votar a la investidura de Pedro Sánchez. Así lo han trasladado los negociadores del partido de Carles Puigdemont al PSOE, después que en las últimas horas Coalición Canaria se haya abierto a apoyar al candidato socialista par que no dependa de Junts. El partido, que la semana pasada apoyó al popular Alberto Núñez Feijóo en su fallido intento de llegar a la Moncloa, ha ofrecido sus votos para que, con la abstención de Junts, fuera suficiente para evitar una repetición electoral. Sin embargo, los de Puigdemont no contemplan este escenario y quieren poner en valor sus siete escaños para llegar (o no) a un acuerdo con los socialistas.

Aritméticamente, con un hipotético voto favorable de la única diputada de CC, Cristina Valido, Sánchez sumaría 172 votos -siempre que recibiera el apoyo del resto de formaciones: Sumar, ERC, EH Bildu, el PNB y el BNG-, mientras que los contrarios solo llegarían a los 171 con el PP, la extrema derecha de Vox y UPN. Una suma que solo valdría en caso de que Junts optara por una abstención, que ya han descartado de forma tajante. La propuesta la había lanzado este jueves por la mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que pese a calificar la posible ley de amnistía como inmoral, había ofrecido sus votos para convertir a Junts en "un actor secundario". Sin embargo, los de Carles Puigdemont y Jordi Turull quieren poner en valor sus escaños para llegar (o no) a una acuerdo con los socialistas, por lo que han querido cortar de raíz las especulaciones y dejar sin efecto la proposición de los canarios. Ya en las negociaciones para la elección de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, los de Puigdemont eligieron votar afirmativamente en la primera votación, evitando cualquier abstención y que fuera necesaria una segunda votación para que saliera adelante. Entre los acuerdos alcanzados el pasado mes de agosto, está la oficialidad del catalán en la Unió Europea, que se debatirá de nuevo el próximo 24 de octubre, después de que varios partidos pidieran más tiempo para analizar las consecuencias de la decisión en la reunión del mes pasado.