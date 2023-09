Jaume Collboni ha ‘roto’ este lunes una tradición que llevaba ya 17 años manteniéndose: el alcalde de Barcelona se ha reunido con el rey Felipe VI, es decir, el Rey ha recibido al alcalde en audiencia privada oficial. Es algo que no pasaba desde que, en diciembre de 2006, el rey Juan Carlos I recibió en el palacio de la Zarzuela al entonces regidor, Jordi Hereu, el último alcalde del PSC que tuvo Barcelona antes del propio Collboni.

La vida ha cambiado mucho desde entonces: Juan Carlos I ya no reside en España y Hereu es presidente de la empresa estatal Hispasat. Algunas cosas han vuelto, como los socialistas al gobierno de la ciudad. Felipe VI ha saludado a Collboni tal como su padre saludó a Hereu, con una sonrisa y una expresión en tono afable: “Alcalde”. Y con la sonrisa de quien vuelve a recibir un trato amistoso. La reunión se ha prolongado una hora y cuarto, de las 12.00 a las 13.15.

Según ha informado el consistorio posteriormente, el tono de la entrevista ha sido “cordial” y “marca la recuperación de la normalidad institucional, 17 años después de al última audiencia entre la Corona y un alcalde de Barcelona”. Collboni ha regalado a Felipe VI un ejemplar de al edición especial de Mortadelo y Filemón con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 cedido por la viuda del dibujante Francisco Ibáñez. También le ha entregado un ejemplar de ‘Barcelona’, un libro de fotografías coeditado por el ayuntamiento y La Fàbrica que hace un recorrido sobre la historia de la ciudad desde el siglo XIX.

La nostra ciutat recupera la seva normalitat institucional. Aquest matí he participat en una llarga audiència amb Felipe VI, en un ambient de gran cordialitat i respecte.



Durant la nostra trobada, he tingut l'honor de compartir amb el Rei una porció de la cultura i història de… pic.twitter.com/QFqKS7XegD — Jaume Collboni (@jaumecollboni) 18 de septiembre de 2023

A 150 metros del Estadi Olímpic

En 2006, en Cataluña gobernaba también el PSC: José Montilla llevaba un mes de ‘president’. Faltaban todavía seis años para el inicio del ‘procés’. Y en el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona, que llevaba el nombre de la Reina Regente, por Maria Cristina, madre de Alfonso XIII de Borbón, un busto del entonces Rey estaba presente. Cuando Ada Colau llegó a la alcaldía el busto de Juan Carlos I fue desalojado y el salón acabó tomando el nombre de Carles Pi i Sunyer, alcalde de la ciudad durante la Segunda República.

Felipe VI ha recibido a Collboni a 150 metros del Estadi Olímpic, donde hace dos días se celebró un Barça-Betis, y, como sucede desde hace años, algunos de los asistentes al partido profirieron cánticos a favor de la independencia en el minuto 17.

En Montjuïc no hay segundos en el marcador, como sí sucede en el Camp Nou, y eso dificulta un tanto a los secesionistas empezar los cánticos como se hacía en el estadio del club, justo cuando pasan 14 segundos del minuto 17 para evocar la caída de Barcelona a manos de los Borbones en la Guerra de Sucesión. Tampoco el independentismo, en plena negociación de Carles Puigdemont con el PSOE sobre su posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, está como estaba hace unos años.

La relación con Colau

Felipe VI ha exhibido con Collboni una sonrisa que no se le ha visto en los últimos años en la capital catalana, especialmente a partir de que la tensión por el ‘procés’ se recrudeció. Con Colau habló en ocasiones, aunque la alcaldesa evitó recibirle institucionalmente en actos celebrados en Barcelona, para incorporarse después a encuentros en los que sí mantuvo contacto con el monarca.

Es algo que el alcalde que precedió a Colau en el cargo, Xavier Trias, ha criticado este lunes en declaraciones a la cadena SER. Trias, ha considerado que si vetas al Rey lo haces por completo, “no vas a saludar y después te vas a cenar. O haces un feo de verdad o no lo haces”, ha dicho en alusión a Colau.

La reunión con Trias

Pero lo más llamativo que ha relatado Trias es que es “mentira” que el Rey lleve 17 años sin recibir al alcalde de Barcelona. De hecho, ha cambiado el orden de recepción: “Yo he recibido al Rey sin ningún problema”. Una afirmación en la que no ha concretado fecha ni interlocutor, si el padre o el hijo, porque en su periodo como alcalde, de 2011 a 2015, los primeros tres años Juan Carlos I era el Rey y en el último Felipe VI ya ostentaba la Corona.

“Es importante que el alcalde explique al Rey que no estamos contentos”, ha añadido, tras subrayar que si hoy hablara con él la conversación no sería la misma que hace unos años. Trias no es el único que ha comentado el encuentro del alcalde con el monarca. La concejala de ERC en el consistorio Elisenda Alamany ha publicado un mensaje en la red social Twitter en el que advertía: “Hacía 17 años que un alcalde no ponía a Barcelona de rodillas ante un Borbón”. Fuentes de Junts han confirmado que Trias celebró varios encuentros con el Rey en el Albéniz, sin fotógrafos ni convocatorias oficiales que informarán de ellos.