Irene Montero entra en el cuerpo a cuerpo con Yolanda Díaz, después de que la líder de Sumar se sacudiera las tutelas asegurando que "las mujeres no somos de nadie". La ministra de Igualdad y cara más visible de Podemos ha replicado a la gallega, y en la Fiesta de la Primavera del partido, y ante su militancia, ha replicado que "claro que somos mujeres 'de'", para continuar que "mujeres de nuestros partidos de nuestros proyectos colectivos, conscientes de que solos no se consigue nada".

La vicepresidenta segunda del Gobierno aprovechó el lanzamiento electoral de Sumar en Magariños para zafarse de "tutelas" y defender su autonomía: "Las mujeres no somos de nadie", aseguró, en una frase que ha venido repitiendo después en diversas entrevistas. Podemos fue la única fuerza que decidió no asistir al gran acto de presentación, tras los fuertes desencuentros con Yolanda Díaz y su negativa a sellar un acuerdo bilateral de coalición antes del acto.

Montero, que se perfila como la candidata alternativa a Díaz en caso de no alcanzarse un pacto de cara a las generales, ha aprovechado la Fiesta de la Primavera de Podemos para arengar a su militancia y reivindicar la pertenencia al partido frente a la vicepresidenta del Gobierno, que no cuenta con organización política.

En este sentido, ha recordado las críticas recibidas por ser las "mujeres de", de "que no tenemos capacidad para tomar decisiones". "Pero yo soy mujer de Podemos", ha continuado. Montero se ha mostrado "orgullosa" de pertenecer a la formación morada. "Claro que somos 'mujeres de': mujeres de nuestros partidos, de nuestros proyectos colectivos, conscientes de que solos no se consigue nada".

Mención a ERC y Bildu

La ministra de Igualdad ha ensalzado Podemos, como hiciera Pablo Iglesias unas horas antes, y lo ha defendido como "motor" de los logros de la coalición, "y precisamente por eso vamos a defender la unidad", insistiendo en que el objetivo es que "la capacidad de Podemos para transformar tenga toda la fuerza posible".

"Podemos es muy diferente a Sumar, a Más Madrid o a Compromís", ha continuado, "pero creemos que es un mejor un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, y estamos dispuestas a aportar nuestra capacidad para ser el motor de esas transformaciones a un proyecto colectivo", ha continuado la ministra de Igualdad.

Montero ha dedicado una mención especial a ERC y EH Bildu para "agradecer su trabajo" para el acuerdo en la Ley de Vivienda. Dos fuerzas con quien Podemos quiere reforzar su alianza frente a una Díaz poco partidaria de estrechar los lazos. Sobre esta misma ley, Montero ha insistido en el papel de la "mayoría de investidura", donde se incluyen los nacionalistas, frente quienes se cuelgan ahora las medallas. "Todo el mundo de los sectores progresistas va a hacer ahora suya a ley de vivienda", ha advertido.

"Podemos no es un adorno del PSOE"

La Fiesta de Primavera ha servido a la cúpula de Podemos para insuflar ánimos a sus bases; un acto donde no sólo han marcado distancias con Yolanda Díaz, sino que también ha cargado contra Izquierda Unida, "la izquierda de antes", por ser un "adorno del PSOE sin capacidad de influir". "Nosotras no somos eso y no lo vamos a ser", en palabras de Ione Belarra.

La secretaria general de Podemos ha abierto el mitin central de las jornadas aludiendo así a IU, uno de los principales aliados de Yolanda Díaz y de la plataforma Sumar, criticando la docilidad de las formaciones de izquierda anteriores frente a la valentía de Podemos. "Aquí estamos por mucho que le moleste a quienes quieren que la izquierda vuelva a ser como la de antes, relegada a una esquinita del tablero, un adorno del PSOE sin capacidad de influir en la política de este país. Nosotras no somos eso y no lo vamos a ser".

La ministra de Derechos Sociales se ha pronunciado en estos términos en la apertura del mitin central de la Fiesta celebrada en Zaragoza, donde han dado el pistoletazo de salida del 28M, con la asistencia de más de 2.500 personas, según la organización. Unas jornadas que se han vertebrado en torno a la puesta en valor de la "valentía" del partido frente al resto de actores de la izquierda.

"Nos temen porque nadie sabe aguantar la presión como la gente de Podemos", "hemos roto todos los tabús", ha abundado Belarra. Unas palabras que llegan en pleno pulso entre Podemos y Yolanda Díaz para vislumbrar un acuerdo que cada vez parece más lejano de cara a las elecciones generales de diciembre.

En este sentido, la secretaria general morada ha defendido que "no solo tenemos las mejores propuestas", sino que "tenemos sobre todo la valentía suficiente para aguantar lo que hay que aguantar para que esas cosas se conviertan en realidad". Ha señalado que ante el acuerdo de coalición de Gobierno "nos quedamos solas" porque "había que aguantar todo el acoso mediático", en una nueva referencia velada al resto de actores con los que conviven en el espacio, tanto Díaz como IU o los comunes.

"El mantra de que Podemos se hunde"

Belarra ha aprovechado para Irene Montero, que se perfila como candidata alternativa a Yolanda Díaz en caso de no haber acuerdo con Sumar. "Hoy todo el mundo saca pecho de la ley trans, pero quien tuvo que resistir todos los ataques y poner el cuerpo fue Irene Monteros cuando era difícil hacerlo", ha apuntado. La secretaria general de Podemos también ha ensalzado el "liderazgo" de Montero por llevar "las demandas feministas más lejos que nadie". Irene Montero fue la encargada de cerrar el mitin principal.

La máxima responsable de Podemos se ha dirigido directamente a la militancia, agradeciéndole que "nos dé fuerza en los momentos difíciles". "No nos temen a nosotras, os temen a vosotros", ha clamado, en un intento por insuflar ánimo a las tropas.

La dirigente también ha reivindicado los inicios del partido, recordando que "ya en el 2015 se decía 'Podemos se desploma'". La dirigente ha dedicado varios minutos a leer titulares de encuestas de hace casi una década, en línea con la batalla abierta contra los medios de comunicación.

"Repiten como un mantra que Podemos se hunde. Lo han repetido cada día de estos nueve años y lo van a seguir repitiendo", ha continuado. "Ya sabemos que esto no es una descripción de la realidad sino un deseo", ha advertido Belarra.

Cambio de escenario

El mitin, que comenzó inicialmente en el escenario principal, tuvo que trasladarse a una carpa después de la intervención de Belarra, debido al fuerte viento. Una vez realojado el público, comenzaron las intervenciones de los dirigentes autonómicos participantes en el gran acto, donde participaban los candidatos de las elecciones autonómicas, con la ausencia de los aspirantes de algunos territorios que mostraron su respaldo a Yolanda Díaz, como La Rioja, Navarra, Extremadura o Asturias. Tampoco estuvo el candidato valenciano, Héctor Illueca, que no pudo asistir por motivos médicos.

La candidata asturiana, Covadonga Tomé, que se encuentra librando una batalla interna con la dirección por la investigación que tiene abierta contra ella, se presentó en la Fiesta de la Primavera junto a miembros de la candidatura asturiana. Su objetivo era reunirse con la propia Belarra o la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, en una petición que finalmente no fue atendida.