'Empieza todo', se podía leer este domingo en el polideportivo Magariños, en Madrid, donde Yolanda Díaz anunció su candidatura a las elecciones generales. Sin embargo, este lunes, el día de después, las discusiones siguen siendo las mismas que el pasado sábado. ¿Cómo acabará la relación entre Podemos y Sumar? "Han decidido, han tomado una decisión, han quedado fuera", ha sentenciado este lunes la vicepresidenta segunda sobre la ausencia de los morados en el acto del domingo. Además, ha confirmado que realizará primarias para confirmar su liderazgo.

"A mí me hubiera encantado que Podemos estuviera aquí", ha asegurado Díaz en una entrevista en TVE después de que los de Ione Belarra no asistieran al anuncio de su candidatura al no haber cerrado un pacto sobre la realización de primarias "abiertas a la ciudadanía", algo que Díaz rechazó. "Créame, nadie ha pedido condiciones para asistir", ha recalcado la líder de Sumar en referencia a la decena de formaciones que estuvieron presentes. A continuación, ha rechazado tener "diferencias" con Podemos sobre las primarias. "Creo que ha de ser Podemos quien debe explicar por qué en un día que era importante para España no estaban", ha aseverado.

Lo cierto es que el conflicto radicaba en cuatro palabras. La cúpula morada exigió cerrar la realización de unas "primarias abiertas a la ciudadanía". Esto significa la creación de un nuevo censo que después pueda votar sobre las listas electorales. Sin embargo, en el entorno de Díaz rechazaron esta propuesta porque consideran que este acuerdo debe implicar a todos los partidos y que esas negociaciones no llegarán hasta pasadas las elecciones del 28-M. Los morados temen que Díaz haya pactado con algunas formaciones, como Compromís o Más País, que todos los partidos acuerden una lista y que después cada formación busque el visto bueno de su militancia.

Iglesias y la unidad

No obstante, los argumentos que ofrece la cúpula de Podemos no son suficientes para Díaz. La vicepresidenta ha reivindicado que hubo formaciones que este domingo "supieron estar a la altura de las circunstancias". Ella misma, ha recordado, asistió al nacimiento de Podemos, pese a que militaba en IU en aquellos años. "Quien no está debe explicarlo", ha recalcado. Además, ha desvelado que habló con Pablo Iglesias en enero sobre "los problemas de España, de los retos, de los problemas del mundo".

Ese mismo Iglesias ha asegurado este lunes en RAC1 que "la unidad es más necesaria que nunca" y que es "muy importante" que Podemos y Sumar se presenten juntos a las elecciones. Ahora bien, lo ha hecho después de aclarar que hay días en los que no se debe permitir que el estómago marque los pensamientos del cerebro. Sobre esa unidad también ha hablado el coportavoz nacional del partido, Pablo Fernández: "Seguimos pensando que es necesario un acuerdo electoral porque aunque seamos espacio políticos distintos podemos llegar a un acuerdo y por eso nuestra mano sigue tendida para acordar unas primarias abiertas a toda la ciudadanía".