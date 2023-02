El 2022 terminó con la relación entre el PSOE y ERC en uno de sus mejores momentos. Una semana antes de que terminara el año se aprobó la derogación de la sedición y la reforma del delito de malversación. Pedro Sánchez, además, se preparaba para alejarse de sus socios con vistas en este año electoral. La tranquilidad duró poco y la negociación de los presupuestos catalanes volvió a crispar los lazos entre ambas formaciones. Una vez más, esto se superó. Ahora, la reforma de la ley del 'solo sí es sí' ha vuelto a tensionar la relación. ERC ha torpedeado la tramitación urgente de la proposición de ley que presentó el PSOE y ha dejado claro que están del lado de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Las primeras consecuencias de esta subida de voltaje ya se dejan ver.

Con más de 500 violadores beneficiados con rebajas de penas por la ley del 'solo sí es sí', el PSOE quiso al comienzo de semana imprimir velocidad a la reforma que registraron, de la que no participa Unidas Podemos. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo: ERC y EH Bildu. Ambas formaciones, socios habituales del Gobierno, impidieron que esta iniciativa se debata a trámite la próxima semana, como intentaron los socialistas. El pleno previsto será el 7 de marzo, horas antes del Día Internacional de la Mujer.

Reproches cruzados

El 'no' de los republicanos echó por tierra los planes del PSOE y las tiranteces se materializaron en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aprovechó su respuesta a una pregunta de la diputada republicana Carolina Telechea para afear al PP su posicionamiento sobre el aborto. "Señor ministro, está muy bien que recrimine al PP la ley del aborto, pero intenta pactar con ellos la ley del 'sí es sí'", le recriminó Telechea. Y Bolaños contrataco: "Ustedes no apoyaron la reforma laboral. Desde ese día podrán ser republicanos y de Catalunya, pero no de izquierdas".

Horas más tarde, otro diputado del PSOE, Rafael José Vélez, daba otra respuesta a una parlamentaria de ERC que también sorprendía. La republicana María Carvalho afeó a los socialistas que no quieran convertir la comisaría de Vía Laietana en un museo porque "les da pavor la policía, les tienen miedo". "Los únicos que tienen que temer y tener miedo a la policías son los delincuentes. Tomen buena nota", le espetó José Vélez en un tono impropio de las relaciones habituales entre ambas formaciones.

Además, estos choques se producen en una semana en la que el Tribunal Supremo ha decidido que la reforma del Código Penal aprobada en diciembre no afectará a los dirigentes independentistas condenados por el 'procés' y mantiene la inhabilitación de estos. A esto se suma que la Fiscalía Superior de Catalunya reclama siete años de prisión, 32 años de inhabilitación para cargo público y multa de 30.000 euros para el diputado de ERC y exsecretario general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y seis años de cárcel, 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para al exsecretario de Hasienda y ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó. Todo ello devuelve cierta fuerza a las reclamaciones independentistas.

Las próximas semanas

La tensión no parece que vaya a disminuir en las próximas semanas. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, dejó claro que no apoyará ninguna propuesta para reformar la ley del 'solo sí es sí' que no cuente con el respaldo del Ministerio de Igualdad. Por el momento, las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos están paradas y ambas formaciones se intercambian acusaciones por haber bloqueado las conversaciones. Además, desde la formación republicana consideran que con los presupuestos de Catalunya ya pactado tienen más margen para distanciarse del PSOE, aunque sea solo dialécticamente.

Las discrepancias no solo saldrán a la luz a costa de la ley del 'solo sí es sí', sino que tanto los republicanos catalanes como EH Bildu están inmersos en una negociación con el PSOE para intentar sacar adelanta la ley de vivienda y la reforma de la conocida como 'ley Mordaza'. Ambas normas se siguen discutiendo y tanto ERC como Bildu serán los que marquen los tiempos ya que sus votos son necesarios para que salgan adelante.