El Gobierno "irá a por todas" para contener la inflación disparada. Pedro Sánchez se dejará "la piel para defender a la clase media y trabajadora" de las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y para ello lanza nuevas medidas, "de impacto", como decían en la Moncloa. La primera, la bonificación del 100% de los abonos de transporte para los trenes de cercanías, rodalies y media distancia operados por Renfe desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. Dos, un nuevo impuesto a la banca para que las entidades financieras no se beneficien de las subidas de los tipos de interés (con el que se recaudarán 1.500 millones de euros). Tres, la puesta en marcha del anunciado impuesto a las energéticas (por el que las arcas del Estado ingresarán 2.000 millones en los próximos dos años). Cuatro, el desbloqueo de la 'operación Campamento' en Madrid para disponer de 12.000 nuevas viviendas (el 60% de ellas públicas). "Estaremos al lado de los que necesitan a los poderes públicos aunque al hacerlo incomodemos a los poderosos", justificaba Sánchez.

Eran estos los anuncios más relevantes formulados por el presidente en el arranque del debate del estado de la nación, el primero en siete años, el número 26 en la historia del parlamentarismo en España. Sánchez quería recobrar el pulso de la legislatura en este tramo tan "crítico", como decían los suyos, justo después del batacazo de su partido en las elecciones andaluzas del 9 de junio. Y hacerlo con un catálogo de medidas económicas y de protección social que sirvieran para oponer su gestión socialdemócrata de los "recortes" del PP.

Sánchez comenzó su intervención entrando de lleno en la situación económica de España. Sin rodeos tras sus primeras frases y con un tono distinto, tratándose de ponerse en la piel de los ciudadanos. "Sé que la escalada de precios hará más difícil lo que antes era difícil", "me hago cargo" porque "llevamos más de dos años de grandes sacrificios personales y económicos". Esta idea de 'sé lo que está sucediendo y no voy a poner paños calientes' fue una constante en todo su discurso pero la contrapuso siempre a los mensajes "catastrofistas" que, en su opinión, lanza el PP.

"No me voy a ir por las ramas, el gran reto se llama inflación", admitió. Es una "enfermedad grave", que "empobrece a todos". Pero hay, defendió, ocho países de zona euro y 65 países con datos que España. En nuestro país, explicó, supone una combinación del alza de la energía y del precio de los alimentos. El presidente se explayó en detallar cómo la economía mundial ha llegado a esta situación, con una combinación de factores que une los efectos de la pandemia con lo de la guerra en Ucrania. La crisis de suministro, el alza del consumo tras el confinamiento, la dependencia europea del gas ruso, Vladímir Putin y su amenaza de cortar la energía.

Todo esto unido, subrayó, nos ha traído hasta aquí. Y lo que hay por delante es incertidumbre porque, admitió, no sabemos cuánto tiempo durará la invasión rusa de Ucrania. Por ello, trató de transmitir que "no se puede acabar con esto de la noche a la mañana". Y advirtió a los ciudadanos de que "no crean a quienes dicen que esto se puede resolver de un plumazo", en referencia al PP.