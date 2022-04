Durante quince días el IES Ángel de Saavedra acoge la visita de 27 alumnos de Polonia y a los 8 profesores que les acompañan. Se trata de las movilidades individuales y grupales del proyecto acreditado Erasmus+ 2021-22 coordinado por el anfitrión cordobés y denominado Focusing on and out: Attention to diversity and environment (Enfocando hacia dentro y hacia afuera: atención a la diversidad medioambiental).

Este proyecto KA121 se enmarca dentro de la acreditación Erasmus que les fue concedida el curso pasado y cuyos objetivos pasan por dar continuidad a la progresiva transformación digital del centro a través de la educación digital y la cooperación virtual en los ámbitos interno, nacional e internacional; fomentar aprendizajes para la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental; e implementar medidas innovadoras de inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y hacia la consecución del éxito escolar generalizado. Todo ello, en el marco de un proyecto europeo, contribuirá a una mayor internacionalización del centro. Durante este curso se desarrollan actividades y movilidades de alumnado con centros polacos e italianos, si bien, en un futuro próximo, se añadirán nuevos socios. Tal y como explica la vicedirectora del Ángel de Saavedra, Pilar Torres, «al igual que este alumnado polaco nos visita esta semana, un nutrido grupo de alumnos de 3º y 4º de ESO de nuestro instituto realizará su movilidad a Polonia en junio, alojándose con las familias de sus colegas, en reciprocidad a la hospitalidad de las familias españolas anfitrionas de esta visita». Ya en febrero, otro grupo viajó hasta Cecina (Italia). En ambos casos, como está explicitado en el proyecto, un 25% de las plazas para estas movilidades es reservado al alumnado de diversidad, tanto social como étnica y cultural, de género y académica. «Creemos que este proyecto nos hace distintos a otros proyectos Erasmus, pues ofrece las mismas posibilidades de enriquecimiento a alumnado más desfavorecido» subraya. Acogimiento A su llegada al instituto la comitiva polaca fue recibida por el director del centro, Luis Miguel Prados, la vicedirectora, Pilar Torres, y el coordinador de este proyecto, Antonio Romero. Después de la presentación y entrega de camisetas e intercambio de regalos en el Salón de actos, fueron invitados a un desayuno para continuar con una serie de actividades para conocer a sus colegas españoles, aspectos culturales, académicos, etcétera. «Esperamos que todos disfruten de unas semanas completas de aprendizajes, en la que, acompañados por sus compañeros anfitriones que actúan como mentores para ellos, trabajen juntos en diversos proyectos y conozcan a través de las visitas guiadas que se han organizado, no solo las instalaciones del centro, sino también puntos y monumentos de nuestro patrimonio cultural y artístico como la Mezquita-Catedral, los Reales Alcázares o Medina Azahara entre otros» apunta Torres. Otro tipo de actividades que también se han organizado conllevan el conocimiento de nuestros entornos naturales a través de rutas de senderismo y carreras de orientación, así como visitas de interés cultural como a una almazara de aceite.