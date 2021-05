La pasada semana, la 1ª Edición de los Premios Azahar a la formación magistral del profesorado, auspiciados por los CEP de nuestra provincia, concedieron a este conservatorio el galardón en la categoría de autoformación.

¿Sorprendidos por este premio?

Pues sí y no, y explico por qué. Sorprendidos porque debo decir que las candidaturas presentadas a esta primera edición de los Premios Azahar eran de un nivel altísimo. Cualquiera era merecedora del premio y desde aquí aprovecho para felicitar a todos los colegios e institutos que se han presentado. Y por otro lado, no me sorprende, ya que la comunidad educativa de este conservatorio está realizando un esfuerzo tremendo para hacer realidad una transformación digital del centro y que repercuta de manera favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, dándole especial importancia a la autoformación del profesorado para conseguir dicho objetivo.

¿Se han presentado o es una propuesta?

Si, nos hemos presentado nosotros. La idea me la propuso mi compañera Mª Dolores Moreno Guil, profesora de piano en el centro y que a su vez fue coordinadora de Prodig (Proyecto de Digitalización) y coordinadora del Proyecto de Innovación En clave de TICTAC 1 y 2 en el que están trabajando un grupo numeroso de profesores. A Mariló le estoy muy agradecida por todo el entusiasmo y buen hacer que está transmitiendo a todos los compañeros.

¿Qué hace el conservatorio para haber sido valedor de esta distinción?

En el curso 2018-2019 el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab de Córdoba se marcó como uno de sus objetivos dentro del Proyecto Educativo del Pan de Centro una renovación o dotación absoluta de equipos informáticos y audiovisuales y formar al centro en nuevas tecnologías. Desde entonces, se empezaron a crear líneas de trabajo en diferentes direcciones. El punto de partida fue complicado ya que se partió con un escasísimo volumen de material de trabajo en el aula y en condiciones pésimas. A principios del curso 2018/2019 presentamos una nueva página web, más actualizada y dinámica e incluyendo nuevo contenido relevante en donde había un espacio para el AMPA, para facilitar la comunicación con las familias.

¿Cuál diría que es el gran potencial en el que descansa este centro?

El trabajo en equipo, el sentido de comunidad y la responsabilidad colectiva. Músico Ziryab es de los conservatorios más grandes a nivel nacional con 134 docentes y casi 1.400 alumnos. Es muy complicado mantener bien engrasado y a punto ese engranaje de tantas piezas.

¿Hay que reivindicar mayor peso para la formación musical o goza de buena salud/aceptación social?

Siempre hay que reivindicar mayor peso para la formación musical y las enseñanzas artísticas en general. Para nosotros, este Premio Azahar es una posibilidad de ser más visibles. Que la sociedad vea y entienda que en los conservatorios de Música existen también grandísimos profesionales, con una enorme vocación.