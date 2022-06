La multinacional Amazon está potenciando más las ventas 'on line' de productos de alimentación. El alza de precios en productos de gran consumo y de la alimentación en particular facilita el impulso a un área del negocio que todavía no ha alcanzado los umbrales previstos de penetración en el mercado para la multinacional. La cadena DIA es clave en esa expansión en España.

De la mano de la cadena de distribución DIA, los clientes Prime de Amazon en Barcelona recibieron en mayo en su buzón una campaña de promoción que incluía 10 euros de descuento en las tres primeras compras de Amazon Fresh con entrega de lo comprado en el mismo día en la franja horaria elegida. A esta campaña se siguió otra con descuento en los costes de envío hasta el 20 de junio (franja de dos horas de entrega con 1,99 euros en lugar de 3,90 euros, y la franja de una hora a 6,99 euros en lugar de 7,99 euros). Todo ello con pedidos de entre 15 euros y 50 euros. La entrega en franjas de dos horas con coste superior a 50 euros no tiene coste. En el marco de esta estrategia de impulsar la venta 'on line' de productos de alimentación, la misma cadena DIA ofrece 20% de descuento en la primera compra que se haga directamente en su web, con un código de descuento disponible en su página. Estas promociones responden a objetivo de aglutinar clientes 'on line' en momentos de precios altos (el IPC de mayo apunto un alza de precios interanual del 10% en un año).

DIA asegura que la 'on line' ya representa un 3,5% de las ventas netas en España, con una cobertura que alcanza a 782 poblaciones españolas. Fruto de la apuesta por el canal, asegura que la cobertura ha subido en más de tres millones de habitantes en el último mes, en las provincias de Barcelona, Castellón, Murcia, Alicante, Almería, Granada y Tarragona. El servicio de entrega en menos de una hora es posible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza. Desde el 15 de junio amplía la entrega de pedidos 'on line' a todas las poblaciones de la costa española, desde Girona hasta Huelva, llegando a más de cinco millones de nuevos clientes.

Amazon es el líder indiscutible de la venta 'on line' en España, excepto en alimentación y bebidas. Quiere la multinacional no perder el ritmo en ese competido mercado, en el que Carrefour, Mercadona y El Corte Inglés, por ejemplo tienen posiciones destacadas. El hecho de que Mercadona vaya a primar en los próximos meses el desarrollo de su canal de internet ha despertado todas las alarmas y acelerado las decisiones para activar promociones. Para Mercadona, líder de la distribución alimentaria en España, la facturación el año pasado llegó a 510 millones de euros, con 1.600 personas en plantilla. Durante este 2022 abrirá dos almacenes especialmente destinados a la venta 'on line' (Alicante, ya abierto, y otro en Sevilla antes de final de año).

En fuentes de Amazon aseguran que la alianza con DIA es adecuada para lograr cumplir con el compromiso de entregar las compras en el mismo día, "ya que se trata de un socio que comparte la visión de innovación" y lo más importante, DIA tiene más de 3.800 puntos de venta en España y ofrece una elevada cobertura geográfica. Para DIA, la alianza con Amazon abre puertas y acceso a Prime, una base de clientes relevante que hace tiempo perdieron el miedo a comprar en internet. El acuerdo de Amazon con DIA se aplica en Barcelona, Madrid y Valencia. Pero la tienda DIA ofrece servicios de entrega a domicilio en 14 ciudades: Madrid, Barcelona Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Gijón, A Coruña, Murcia, Granada, Cádiz y Pamplona. Amazon puede ampliar la alianza a otras zonas en el futuro. La oferta de productos es distinta según cada región o disponibilidad de productos de cada tienda DIA.

Amazon Go

El servicio de Amazon Fresh, así como la tienda de Día se está promoviendo especialmente estos días en Barcelona y Badalona. Amazon es cauta con la información que transmite y se niega a dar datos de facturación y volumen de ventas de la división de alimentación en plena batalla por el mercado. Pero en un contexto de precios más altos, la venta 'on line' puede beneficiarse de márgenes altos y costes por operación mayores (lo que minimiza el impacto de los costes de envío). La subida de precios de la alimentación podría llegar a beneficiar el plan de Amazon de situar en el centro de las ciudades tiendas Amazon Go automatizadas. Son tiendas sin apenas personal en las que los clientes toman los productos y se cargan automáticamente en su cuenta al detectarse por radiofrecuencia el producto que sale por la puerta y vincularlo a la aplicación abierta de los móviles. Las tiendas Amazon Go no han tenido todavía una amplia implantación pero hay algunas en EEUU. Se espera que en 2024 se instalen las primeras en España.

La compra de productos de alimentación en internet ha tendido en los últimos años a beneficiar la distribución de productos pesados y tíckets medios elevados. En el caso de Amazon Fresh, la base de productos se compone de unos 10.000 artículos, entre los que se incluyen productos frescos y congelados, carne, pescado, frutas y verduras, lácteos, aperitivos, artículos de primera necesidad -todo para la compra de la semana-, así como productos de belleza y cuidado personal, juguetes y artículos de papelería. Todos ellos disponibles con entrega, el mismo día, en franjas de dos horas y sin coste adicional en pedidos superiores a 50 euros. En el caso concreto de la tienda DIA de Amazon se encuentran unos 7.000 artículos de marca DIA, así como productos locales y de marca. La suscripción a Amazon Prime tiene un coste anual de 36 euros, que incluye un período de prueba gratuito de 30 días para nuevas suscripciones, o bien un coste mensual de 3,99 euros.