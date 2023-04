El Ciudad de Lucena gana y se mete en el 'play off' de ascenso

Un diezmado CD Ciudad de Lucena por lesiones varias, sanción de Marcos Pérez y baja laboral de Dani Espejo, consiguió una balsámica victoria frente al filial del Ceuta en el último partido de la liga regular del grupo 10 de Tercera RFEF, que le sirve para finalizar en la sexta posición de la tabla clasificatoria con 47 puntos. Esa posición no era suficiente para disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF, pero como quiera que el Sevilla C, que ha sido cuarto, no puede ascender debido al Sevilla Atlético, es por lo que la Federación Andaluza de Fútbol le otorga el premio de seguir luchando por subir de categoría, debiéndose enfrentar en la primera eliminatoria al Córdoba B.

El juvenil Antrás, titular El equipo de Rafael Carrillo “Falete”, que dio la titularidad al juvenil Pepe Antrás como lateral izquierdo, no salió al campo con la intensidad de otras ocasiones, sabedor de que sí o sí estaba clasificado para el play off de ascenso, en tanto que el Ceuta B no se jugaba nada, porque había conseguido previamente la permanencia, que era su objetivo. Por eso, el partido fue de escasa calidad técnica y con muy pocas ocasiones de gol. Así, en el primer periodo hasta el minuto 24 los celestes no llegaron a las inmediaciones de Rodín con un fuerte tiro cruzado por la derecha de Rubén Navas que despejó a córner con dificultad el cancerbero caballa. Carlos y desgaste En el segundo tiempo, debido al calor y el desgate físico, se vieron más espacios, lo que contribuyó a que el juego mejorase un poco a nivel ofensivo. En el minuto 49 el senegalés Diawará cedía un balón a Sergio López, que solo ante el portero, chutaba con poca certeza, de manera que Rodín despejó la pelota sin dificultad. Posteriormente, el canterano Pepe Antrás estuvo a punto de marcar su primer tanto con la elástica celeste en un ajustado centro chut, que el portero del Ceuta B sacó en la misma línea de gol. Hasta el minuto 63 no se gestaba el único gol de la matinal del domingo, que a la postre serviría para obtener los tres puntos el Ciudad de Lucena. La jugada la inició Diawará al borde del área grande y asistió a Antonio Pino, quien en el área pequeña anduvo más rápido que el cancerbero Guille y lo batía a placer. Fútbol control local A partir de ese momento, Falete ordenó a sus jugadores que practicasen un fútbol control para tratar de sentenciar al Ceuta B a la contra. Nuevamente Diawará y Antonio Pino fueron pareja en una acción clara de peligro en el minuto 75, pero el veterano delantero cordobés cabeceó con mucha fuerza y en esta ocasión el portero ceutí despejó acrobáticamente. A falta de dos minutos para el final, el pichichi del Ciudad de Lucena, Diego Domínguez, que había partido en esta ocasión desde el banquillo por motivos musculares, pudo marcar tras una mala salida de balón del portero Guille, pero su remate fue felizmente despejado por el cancerbero caballa. Al final, se producía el júbilo tanto en el terreno de juego como en la grada para festejar la celebración del cuarto play off de ascenso consecutivo del Ciudad de Lucena. Ficha técnica 1-Ciudad de Lucena: Jesús Navajas, Choco, Chucky, Rafa Manosalva, Pepe Antrás (Diego Domínguez, 63'), David Hinojosa, Rubén Navas, Sergio López (Yeye, 81'), Antonio Jesús (Rubén Rey, 89'), Diawará (Jeremías, 89') y Antonio Pino. 0-Ceuta B: Rodín (Guille, 57'), Nacho Holgado (Adri, 81'), Adil, Sufián (Moyano, 57'), Iván Breñe, Alex Sánchez, Jesús Hoyos (Fran, 57'), Polaco, Alberto Ramos, Elías y Basilio (Enrique, 78'). Árbitro: Jiménez Hidalgo, del colegio de Málaga. Mostró tarjetas amarillas a los lucentinistas David Hinojosa y Pepe Antrás, así como al técnico Rafael Carrillo “Falete”, mientras que en el bando ceutí fueron amonestados Elías y Alberto Ramos, este en dos ocasiones por lo que fue expulsado en el minuto 94. Gol: 1-0 (63') Antonio Pino. Incidencias: Estadio Ciudad de Lucena. Alrededor de 700 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del periodista local Juan Pablo Palacios.