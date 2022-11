El Deportivo Córdoba completó una semana movida, con cambio de entrenador incluido, cosechando un meritorio empate ante el Roldán B, vigente campeón del grupo 3 de Segunda división y un rival que habitualmente se le ha atragantado a las cordobesas, como prueban las cuatro derrotas, incluyendo varias goleadas, que había sufrido frente a este filial. Este empate le ha sacado de la zona de descenso de la clasificación.

Comenzó el choque con intensidad y sin un dominador claro. El primer acercamiento corrió a cargo de Judit Gómez por parte de las visitantes, que obligó a Natali a hacer una buena intervención. Respondió para las blanquiverdes Clara, que se mostró muy activa durante todo el encuentro, poniendo a prueba a María Valsera. Y en ese intercambio de llegadas llegó el primer tanto local, en un balón interior para Neiva, que cedió a Peque con un pase horizontal para que la castellonense empujara a placer el 1-0 y celebrar así su regreso a las pistas tras varias semanas ausente por lesión.

El ritmo no decayó sobre el parqué de Vista Alegre y las llegadas se seguían sucediendo en una y otra área. Le probó Clara León en una buena cabalgada, obligando a Natali a meter una buena mano. Seguidamente empezó el Deportivo Córdoba a asediar la meta roldanista, con disparos de Clara e Inma, un contragolpe con un pase de Clara al que no llegó Carmen, un chut desviado de Lau, y un mano a mano de Marixu, que no pudo superar a la meta murciana. Y del posible 2-0, se pasó al 1-1 en una desafortunada jugada en un intento de balón largo de Neiva que golpeó en Gema y entró mansamente en la portería cajista, que estaba desguarnecida. Sin mayores novedades se llegó al tiempo de descanso.

El Deportivo busca la victoria

No cambió la dinámica del encuentro en la reanudación, con el conjunto dirigido este sábado por Rafael Pablo García llevando el peso del juego y disfrutando de las mejores ocasiones, como en un pase de Neiva que Inma no acertó a convertir en gol, o en un trallazo de la propia Neiva, bien rechazado por la portera de Roldán. Minutos después fue Clara, tras una gran subida, quien dio un pase de la muerte al que no llegó Neiva, igual que sucedió a continuación con otra asistencia de Inma que no alcanzó Celi.

También se asomaba de vez en cuando el filial del Roldán por el área cordobesa, y en una de esas llegadas, un pase largo para Alba Martínez lo aprovechó la '9' del filial murciano para batir a Natali en el mano a mano con un buen disparo cruzado. Pese al mazazo psicológico de este gol, el Deportivo Córdoba supo reaccionar y a los cinco minutos volvió a nivelar la contienda con un saque de esquina botado por Marixu que Clara, anticipándose a la defensa, transformó en el 2-2.

Quedaban poco más de cinco minutos y el cuadro deportivista lo intentó todo en busca de la victoria, con disparos desde media distancia y centros que no encontraron remate, pero el marcador no se movió y con el 2-2 el conjunto califal se lleva un valioso punto con el que corta la racha de derrotas que había acumulado en las últimas jornadas.