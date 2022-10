Los equipos cordobeses en Tercera RFEF y una cuarta jornada plagada de reválidas

Que no baje el ritmo. Tras apenas tres semanas del nuevo circuito liguero, los cinco equipos cordobeses presentes en el Grupo 10 de Tercera RFEF ya han marcado los primeros pasos de sus caminos en esta temporada, de una forma u otra, abordando ahora una cuarta jornada que vendrá marcada por el cruce de dinámicas a lo largo de hasta otros cinco duelos de altura. Será, a su vez, la primera semana en la que no se produzca ningún derbi provincial a lo largo de esos choques, que deparan multitud de frentes abiertos -con alicientes- para los pujantes proyectos del Ciudad de Lucena, el Córdoba B, Salerm Puente Genil, Pozoblanco y el Atlético Espeleño. Los lucentinos visitarán, como primera parada del fin de semana, al Cartaya en el Luis Rodríguez Salvador (sábado, 18.00 horas), los blanquiverdes recibirán a un duro Gerena en la Ciudad Deportiva (domingo, 12.00 horas), mientras que los pozoalbenses visitarán al Xerez CD en el Pedro Garrido a la misma hora. En Espiel, el cuadro espeleño ejercerá de anfitrión ante el Sevilla C (domingo, 18.00 horas), con los pontanenses cerrando el envite ante el Coria en el Polinario (domingo, 18.00 horas).

CD Cartaya - Ciudad de Lucena Que el cuadro celeste no ha iniciado con buen pie este curso parece una obviedad, aunque tras el primer triunfo de la temporada, durante la pasada jornada frente al Xerez CD en el Estadio Ciudad de Lucena (2-1), la tarea de los de Dimas Carrasco pasa ahora por reafirmar el cambio de dinámicas con más puntos. La cita que se presenta será una oportunidad idónea para estrenarse también lejos de casa, aprovechando la visita a un Cartaya en situación totalmente aparejada a los aracelitanos -aunque con una tendencia opuesta- para relanzarse a los puestos cabeceros, además de luciendo el fichaje estelar de un icónico ex cordobesista como Javi Hervás, flamante incorporación de última hora. Ciertamente, lo de enfrente será un cuadro onubense que está firmando unos números totalmente calcados a los de la entidad lucentina, con una victoria, una derrota y un empate en su casillero, aunque con orden opuesto en el expediente. Después de firmar su primera derrota del curso, a domicilio ante el Rota (1-0), la escuadra cartayera regresa a su feudo también con ánimos de resarcirse, por lo que el choque de trenes estará asegurado. ✅ 𝙁𝙄𝘾𝙃𝘼𝙅𝙀 | Javi Hervás, 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 para la medular lucentina 💪💙 pic.twitter.com/ZcOvX4o05s — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 30 de septiembre de 2022 Córdoba CF B - Gerena CD Uno de los partidazos de la jornada lo protagonizarán blanquiverdes y gerenenses, con el próximo duelo entre ambos en la Ciudad Deportiva. Los de Diego Caro, que recibirán al actual líder de la clasificación, tratarán de convertir sus buenas sensaciones en el primer triunfo de la temporada, tras tres empates hasta la fecha en este inicio liguero. Las pasadas tablas ante el Pozoblanco en el Municipal (0-0), sin ir más lejos, fueron clara muestra de lo entonado que anda el nuevo bloque blanquiverde, aunque todavía con la definición de cara a puerta como única asignatura pendiente, contabilizando tan solo un gol a favor -también solo uno en contra- en su expediente hasta el momento. Lo que habrá en el otro lado, no obstante, no será un rival demasiado propicio para la ocasión, aunque sí el escenario, contexto y el talante para sumar el ansiado primer triunfo de la campaña, que se resiste. Por contra, lo que visitará el feudo blanquiverde será un Gerena lanzado, con un fulgurante pleno de tres victorias hasta la fecha. Los sevillanos, que iniciaron el curso de forma autoritaria ante el Conil (3-0), encadenan dos semanas consecutivas superando a conjuntos cordobeses, después de doblegar al Salerm durante la última jornada (3-2), y hacerlo también previamente con el Atlético Espeleño (0-1), luciendo pegada y solvencia para encabezar el Grupo 10 con dos puntos respecto a sus inmediatos perseguidores, con el Sevilla C, el Pozoblanco y el Antoniano al acecho. Xerez CD - CD Pozoblanco El cuadro pedrocheño será precisamente otro de los grandes protagonistas de este cuarto envite del calendario en Tercera RFEF, con un choque por todo lo alto ante el Xerez CD en un escenario como el Pedro Garrido. Los de Antonio Jesús Cobos, enrachados, concurren en el cruce frente a los azulones sumidos en una espiral positiva en este primer arreón de temporada, merced de sus dos victorias y empate hasta la fecha, tras iniciar de forma brillante ante el Espeleño, suscribirlo frente al Salerm y, en su tercer derbi consecutivo, fraguar una tablas de alto voltaje con el Córdoba B en el Municipal (0-0). Ahora, ante su primera cita lejos de tierras cordobesas, la reválida pasa por seguir sumando ante otro de los presumibles pesos pesados de la categoría, frente al que se probará la dinámica. El Xerez CD, por otro lado, también recibirá la contienda frente a los pozoalbenses con ánimos de reivindicarse tras un inicio de campeonato que deja serias dudas, después tan solo haber conseguido un punto -frente al Córdoba B- a lo largo de estas tres primeras jornadas celebradas. Al igual que para el combinado pedrocheño, lo de los jerezanos ha sido todo un periplo por suelo cordobés hasta el momento, una vez saldados encuentros ante el Salerm, el propio filial blanquiverde y, durante la última semana, frente al Ciudad de Lucena, sin haber conseguido sumar de tres ante ninguno de ellos. Salerm Puente Genil - Coria CF Los de Juanmi Puentenueva regresan al Manuel Polinario en un contexto enrarecido, con sensaciones encontradas, después de cosechar tres derrotas consecutivas, aunque con notas positivas extraídas tras la última ante un rival de superior categoría como el San Roque de Lepe en la Copa RFEF, frente al que dejaron buena imagen pese al resultado. El juego de los pontanenses parece haber sufrido una transformación tras un arranque fulgurante, como fiel reflejo de la complejidad de una quinta categoría nacional que vive sus choques más igualados bajo la paridad del Grupo 10. Ahora, no obstante, con otra oportunidad de reengancharse a la victoria ante los corianos, la tarea pasa por encontrar de nuevo la mejor versión rojilla, aquella que fue incluso capaz de asaltar Chapín, con un épico gol de Giráldez sobre la bocina incluido, en la primera jornada de Liga. Lo que visitará el Polinario, por otro lado, será un Coria recién ascendido que durante sus primeras semanas en Tercera RFEF ha sabido tomarle el pulso al campeonato, con cuatro puntos como renta para encabezar el elenco de ascendidos desde División de Honor durante este primer tramo de campaña. Durante el pasado fin de semana se vio las caras ante otro de los cinco combinados cordobeses que pueblan la división, el Espeleño, frente al que protagonizó una batalla de tremendo impacto sobre el Municipal de Espiel (2-2). 👀 ¡Con la mirada puesta en el partido de este domingo!



Atlético Espeleño - Sevilla CF C Los de Juan Carlos Quero también llegan a la cuarta jornada del campeonato buscando la fórmula para cosechar su primera victoria, que tras tres compromisos aciagos, se ha truncado en buena medida pese a las buenas sensaciones. El Espeleño, ciertamente, acumula más fútbol que puntos hasta la fecha, marcando un arranque plagado de altibajos aunque con mecanismos ilusionantes de cara a lo que viene. Con el casillero de puntos inaugurado después del cruce ante el Coria de la pasada jornada, a su vez, lo que se cierne sobre el feudo espeleño será sin duda otra prueba de verdadero calibre, con la visita de un gallito de la categoría como el equipo hispalense, que ha comenzado lanzado. El Sevilla C será el adversario de la ocasión para los rojillos, como actual segundo clasificado con siete puntos en su haber, justo detrás del liderato que marca el Gerena. A lo largo de las tres primeras jornadas del calendario, la joven agrupación sevillana ha conseguido desplegar fútbol, pegada y oficio para auparse a la zona noble de la tabla, una vez superado al Bollullos y al Conil, tras también empatar ante el Antoniano. Llega a la contienda, a su vez, con la vitola de ser el equipo que menos goles ha concedido en este inicio liguero -tan solo uno, al igual que el propio Antoniano-, por lo que la puntería espeleña será más necesaria que nunca de cara a apuntarse la primera alegría de la temporada.



‼️A por los tres puntos‼️✅️#𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬🔝 #𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬𝐡𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚🔴⚪️ pic.twitter.com/wNabJ2NHDV — 𝘼𝙏𝙇𝙀𝙏𝙄𝘾𝙊 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙇𝙀Ñ𝙊 (@AtcoEspeleno) 29 de septiembre de 2022