¿Qué tienen que hacer el Espeleño y el Montilla para ascender a Tercera RFEF?

Un final de infarto. El último tramo de la División de Honor Senior está deparando un trance algo turbulento para Atlético Espeleño y Montilla CF, ambos inmersos en una lucha encarnizada por uno de los dos billetes de ascenso a Tercera RFEF que continúan en juego. A falta de también solo dos jornadas para dar por terminado el calendario liguero, sendos conjuntos afrontan el reto separados por un único punto y plaza en la tabla, con un historial cruzado entre sí y a la espera de un pinchazo del Bollullos, tercer implicado en discordia. La reválida se enmarca en estas dos últimas jornadas, en las que, ante múltiples escenarios, incluso podría producirse un doble ascenso de cordobeses en función de ciertas combinaciones de resultados.

El Espeleño, el mejor posicionado

La escuadra rojiblanca se postula ante sus dos últimos compromisos con una ligera ventaja respecto al cuadro montillano, al que supera por tan solo un punto y puesto a falta de seis en juego. Ubicados en la actual cuarta plaza -la última con billete al ascenso-, con 63 puntos y a pesar del revés de la última jornada ante el Club Atlético Central (1-0), los de Juan Carlos Quero continúan dependiendo de sí mismos para certificar la promoción, aunque antes han de abordar dos choques de altura: ante el Guadalcacín (domingo, Municipal de Espiel, 19.00 horas), que se la juega por la salvación en estas dos últimas semanas, y ante el Ayamonte, líder ya ascendido que buscará defender su condición de campeón ante el acoso del Coria, segundo clasificado.

Su reválida, no obstante, se complica a la hora de prever posibles empates con el resto de implicados, ya que el conjunto de Espiel no cuenta con el golaverage a su favor ni ante el Bollullos, actual tercer clasificado (66), ni ante el propio Montilla. De esta forma, el Espeleño sellaría el ascenso siempre que consiguiera ganar sus dos últimos partidos, aunque también podría firmarlo este mismo fin de semana si el Montilla no cumple en su encuentro ante el propio Ayamonte, que visitará el Municipal. En el caso de un empate y victoria, dos empates, o incluso dos derrotas, el Espeleño podría ascender igualmente siempre que el Montilla pinchase en sus dos respectivos compromisos o viceversa.

Una buena baza para el Montilla

Los montillanos afrontan el último tramo desde el actual quinto puesto, sin premio del ascenso -por el momento- y a tiro de piedra de la cuarta posición. Con todo en juego y en clara línea ascendente, tras su último triunfo a domicilio ante el Guadalcacín (0-1), los pupilos de Jesús Fernández tendrán que hacer frente al Ayamonte (domingo, Municipal de Montilla, 19.00 horas) y al Torreblanca -que también busca certificar la permanencia- antes de dar por concluida la vigente temporada.

Su postura es algo más compleja que la del Espeleño, pero contando el hándicap del golaverage a su favor tanto frente al propio combinado rojiblanco como frente al Bollullos, tercer clasificado y a tan solo cuatro puntos de distancia. De esta forma, incluso un doble ascenso cordobés sería posible después de estas dos últimas jornadas, aunque para ello los onubenses no podrían conseguir la victoria en ninguno de sus respectivos encuentros. Por otro lado, para arrebatar la cuarta plaza al Espeleño, los montillanos solo deberían ganar sus dos últimos compromisos y esperar un pinchazo, aunque también podrían sellar el ascenso siempre que el Espeleño no lograse sacar ningún punto de sus respectivos cruces y el Montilla consiguiera al menos uno en lo que queda.

La posibilidad de un triple empate

Con la lucha ubicada en múltiples escenarios, también cabe la posibilidad de cerrar la temporada regular con un triple empate a puntos entre el Bollullos, el Espeleño y el propio Montilla, situación en la que siempre saldrían beneficiados estos dos últimos. Bajo este supuesto, la tercera plaza quedaría delegada en el conjunto auriverde, que ascendería automáticamente, mientras que la cuarta -y última de en los puestos de promoción- sería para el Bollullos, que acompañaría a los montillanos en el salto de categoría.

De cumplirse esta condición, sería el Espeleño el que quedaría apeado entonces de la zona noble, llevándose el único premio de la permanencia en División de Honor y la miel en los labios después de un trepidante cierre de la temporada 21-22.