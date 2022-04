Penúltima cita del calendario de la Tercera RFEF. Tras la abultada victoria del Córdoba CF B ante el Tomares en la matinal del Jueves Santo (5-1), solo quedan tres equipos cordobeses por saldar sus respectivos compromisos. Ciudad de Lucena y Pozoblanco (domingo, Municipal de Pozoblanco, 18.00 horas) se verán las caras en un derbi del que los celestes podrían salir con billete al playoff si ganan y se dan ciertos resultados externos, mientras que el Salerm Puente Genil, sin nada en juego, recibirá la visita de un Atlético Antoniano ahogándose por salir de la zona de descenso (domingo, 18.00 horas).

Un derbi con varios frentes

Los lucentinos abordan el derbi con un panorama tan favorable como abierto. Son el cuarto y último tripulante de la zona de ascenso, partiendo como quintos con 54 puntos. La tarea para ellos es simple pero a la vez compleja: deben ganar ante el Pozoblanco y que el Gerena no lo haga en su recibimiento al Conil (domingo, 19.00 horas). De cumplirse esta única premisa, el cuadro de Dimas Carrasco haría matemática su presencia en el inminente playoff de ascenso a Segunda RFEF, dejando fuera de la ecuación a Gerena sin necesidad de disputarse la última jornada. De no hacerlo, se la jugarían ante el Cartaya en casa el siguiente fin de semana, aunque ya no dependerían de sí mismos.

La cita les llega en buen momento, ya que el cuadro celeste viene de endosarle una contundente “manita” a la ya descendida UD Los Barrios en la pasada jornada. Ahora, sin embargo, la disputa se ubica en el Municipal de Pozoblanco, donde el Ciudad de Lucena vuelve a encontrarse un duro hueso tras sumar cuatro derrotas consecutivas en sus últimos encuentros a domicilio.

El cuadro vallesano, por la otra parte, llega a la penúltima jornada desde la tranquilidad de llevar los deberes hechos. Tras un tramo final con mucha incertidumbre y en el que incluso llegaron a codearse con la zona próxima al descenso, su pasado empate ante la AD Ceuta B (1-1) en el Alfonso Murube les ha valido para certificar la ansiada permanencia. En este contexto, los de Antonio Jesús Cobos ya no se juegan nada, aunque la entidad ha decretado “día del socio” y esperan hacer caja con un partido como el derbi.

Sin nada en juego para el Salerm Puente Genil

Los de Juanmi Puentenueva llegan sin mayor objetivo que seguir sumando para dar un buen cierre a la temporada. Tras su pasado empate ante el Rota (1-1), todas las opciones para alcanzar la fase de ascenso se han esfumado, por lo que los rojillos tratarán de despedirse del Polinario de la mejor forma posible.

En frente asomará un rival que sí se la juega, ya que los lebrijanos llegan ocupando la última plaza de descenso y empatados a puntos con la salvación que marca el Tomares (28), aunque con un partido menos.