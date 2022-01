El entrenador cordobés José Antonio Santaella ya ha iniciado su nueva etapa como primer técnico del Climanavas Agrometal Peñarroya de la EBA de baloncesto. Santaella, que tendrá a Fran Dorado como ayudante, ha ocupado el puesto que quedó vacante al destituir el club peñarriblense a Pablo Orozco.

Santaella, de 34 años, viene de ejercer de segundo técnico del Abejas de León de la Primera de México, un equipo que disputó los cuartos de final por el título con el malagueño Pablo García como primer entrenador.

Pese a su edad, Santaella ha ejercido como primer entrenador en clubs como el Adeba de la Primera Nacional femenina (11-12), el Peñarroya de la Primera Nacional masculina (12-13), el Bball de la Primera Nacional masculina (16-17) y La Carlota en la Primera Nacional femenina (17-18). También ha estado como segundo técnico en equipos como el Plasencia de la LEB Plata. Al Peñarroya ha vuelto 9 temporadas después de acabar su primera etapa.

José Antonio Santaella ha cogido un equipo que ocupa la penúltima plaza del subgrupo D-A de la EBA de baloncesto con un récord de 3-11. Esta temporada bajarán los dos últimos de cada uno de los dos subgrupos del grupo D y promocionarán los dos penúltimos, por lo que ocupa actualmente la plaza de promoción de permanencia. El colista, el Andújar, está a un triunfo del Peñarroya, si bien ya en la primera vuelta ganaron los cordobeses en la cancha de este conjunto jienense. La décima plaza, la primera que da la salvación matemática, la tiene a dos victorias que en realidad son tres, pues con el décimo, el CB Jaén, ha perdido los dos partidos.

El puesto de primer entrenador lo ha aceptado principalmente por "el deseo de contribuir al proyecto en EBA del CP Peñarroya dando lo mejor de mí, además de para volver a hacer baloncesto en el mejor de los escenarios que podemos disfrutar en la provincia". El nivel de la plantilla asegura que le ha "sorprendido gratamente, pues son muchos los jugadores que aportan y con la incorporación de Ryan y Albert la plantilla ha quedado muy equilibrada".

Una mejora global

El nuevo entrenador minero quiere que su equipo mejore "a través de la exigencia defensiva y al otro lado de la pista, estableciendo roles e ideas de juego en ataque sencillas y claras. Es el camino que queremos dibujar para poder ver una nueva versión del CP Peñarroya".

El objetivo deportivo pasa por "evitar el descenso directo, que es el objetivo número uno". "En ese camino sí que puedo decir que vamos a comprometernos a trabajar mucho y de la mejor manera que sepamos para mostrar una cara competitiva en cada encuentro, apunta.

La etapa de Santaella solo durará hasta el final de la temporada, pues ya tiene desde hace meses un acuerdo para seguir en el Abejas de León y la liga mexicana comenzará el próximo mes de agosto. Santaella señala que "todavía no hay firmado nada de forma concreta; sin embargo, se ha expresado el deseo de continuar por ambas partes". "Yo he estado encantado allí y siento que baloncestísticamente nos aportamos mucho Pablo y yo. Estoy muy agradecido por la confianza que me dio y por todo lo que he aprendido de él y con él, por eso estoy convencido de que deberíamos de continuar juntos la próxima temporada para prolongar el proyecto que iniciamos juntos", explica.