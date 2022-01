El avance de la Liga en el grupo 10 de la Tercera RFEF quedó muy ralentizado coincidiendo con el inicio de 2022. Los positivos por covid-19 que registran parte de los conjuntos en liza mermaron tanto la pasada decimoctava jornada -fijada entre semana- como la actual decimonovena. De hecho, el único representante cordobés que saltará al verde el domingo será el CD Pozoblanco en Jerez de la Frontera (Pedro Garrido, 17.00 horas). El Salerm Cosmetics Puente Genil FC no viajará a Gerena mientras que el derbi entre el CD Ciudad de Lucena y el Córdoba CF B también tuvo que ser aplazado por varios casos en la escuadra celeste.

El Pozoblanco no ganó aún a domicilio

Los vallesanos, instalados en la undécima posición de la tabla con 19 puntos, todavía no se estrenaron en el presente año. El día de Reyes, en el Municipal, debían jugar contra el Club Atlético Antoniano, aunque el choque se aplazó -en principio- al 12 de enero debido a circunstancias relacionadas con la pandemia en el bloque lebrijano. Así pues, y sobrevolando nuevamente las dudas, el Xerez CD será el primer rival de este exigente tramo competitivo.

El combinado de Los Pedroches no ha tenido un recorrido brillante lejos de su feudo. Es más, el único punto cosechado fuera de la provincia aconteció en el debut de esta campaña contra el Antoniano (1-1). A partir de ese instante cayeron en todos los partidos celebrados -Conil CF (2-0), Sevilla FC C (3-0), UD Los Barrios (3-1), Recreativo de Huelva (3-2), CD Utrera (3-2) y Ciudad de Lucena (1-0)-, una dinámica que Cobos pretende romper a lo grande.

El conjunto de Emilio Fajardo, que tampoco compitió frente a Los Barrios por el coronavirus, clasifica en la tercera plaza con 32 puntos -mismo registro que el Ciudad de Lucena pero con mejor diferencia de goles general-. Y si los datos blanquillos a domicilio no invitaban al optimismo, los consumados por los azulinos en el Pedro Garrido y en Chapín añaden una dificultad todavía mayor a la cita. El Xerez CD no ha perdido ejerciendo de anfitrión y su peor tanteador se tradujo en una igualada sin goles con el CD Rota. El resto de partidos acabaron con victoria -Los Barrios (2-1), AD Cartaya (2-1), Córdoba B (1-0), UD Tomares (3-0), AD Ceuta FC B (5-0), Conil (3-0) y Sevilla FC C (2-0)-.

Jaime Fernández Martínez, de la delegación sevillana, arbitrará un duelo que concluyó en tablas durante la primera vuelta. Juanca adelantó a los jerezanos, pero Carlos Moreno, al filo del descanso, selló el definitivo 1-1.

El Puente Genil no jugará

El partido entre el Gerena y el Salerm Puente Genil no se disputará por la activación del protocolo covid debido a la aparición de varios casos positivos en la plantilla del equipo local. El conjunto rojillo, revitalizado por su progresión en la tabla desde la llegada de Juanmi Puentenueva al banquillo y estimulado por el retorno de su goleador, Ezequiel Lamarca, aborda la segunda parte de la competición con renovados bríos.