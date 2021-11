Los equipos cordobeses presentes en el grupo 10 de la Tercera RFEF tendrán ante sí una duodécima jornada con varios frentes abiertos. El Córdoba B, el mejor clasificado, recibirá en la Ciudad Deportiva al Cartaya el domingo a las 12.00 horas. También a esa hora, aunque a domicilio, jugarán el CD Pozoblanco y el Salerm Puente Genil contra el Recreativo de Huelva y el Utrera, respectivamente. Dichos duelos podrían servir para que tantos vallesanos como pontanos den un golpe sobre la mesa y vean algo de luz. Por último, a las 18.30 horas entrará en liza el Ciudad de Lucena frente al Gerena, un partido entre aspirantes al ascenso donde los aracelitanos quieren refrendar su gran estado de forma.

Los cordobesistas, a por la quinta consecutiva

Los pupilos de Diego Caro no tienen techo. El filial blanquiverde, tercero con 23 puntos, no conoce la derrota desde el pasado 16 de octubre en Gerena (2-1). Ese encuentro, su segundo tropiezo tras el consumado con el Xerez CD (1-0), marcó un antes y un después en la evolución del vestuario. Las cuatro victorias consecutivas enlazadas -Sevilla C (1-0), Puente Genil (0-3), Los Barrios (7-1) y Pozoblanco (0-2)- permitieron al club asentarse en la zona del play off de ascenso a la Segunda RFEF.

En las instalaciones del Camino de Carbonell, con el apoyo de su público, los cordobesistas intentarán firmar un nuevo triunfo antes de cumplir su jornada de descanso. El míster villarrense no podrá contar con el central Valtteri Vesiaho, expulsado en el Municipal pozoalbense nada más finalizar el derbi. Según lo estipulado por la Real Federación Andaluza de Fútbol, una “agresión” provocó la roja directa, infracción que le mantendrá cuatro partidos lejos de los terrenos de juego.

Los onubenses, uno de los recién ascendidos a la categoría desde División de Honor, son octavos con 11 puntos -al igual que el Conil, el Antoniano, Los Barrios y el Ceuta B-. Hace siete días descansaron, pero hay que reseñar que en la anterior cita liguera ganaron su tercer duelo del campeonato -Cabecense (2-0)- rompiendo una pésima racha de cinco encuentros sin ganar -dos empates contra el Sevilla C (0-0) y Los Barrios (1-1) y tres derrotas con el Gerena (2-0), Puente Genil (1-0) y Pozoblanco (2-1). De hecho, el conjunto de Juan Palma perdió fuera de casa todos sus contiendas salvo el triunfo cosechado en Rota (1-3).

Carlos Martínez Tirado, de Granada, arbitrará una matinal que será ofrecida por PTV Córdoba.

El Recreativo de Huelva, un auténtico desafío para los pedrocheños

El Pozoblanco medirá fuerzas ante el peor rival posible a estas alturas de la competición. El Recreativo de Huelva, primero con 29 puntos, no ha perdido ningún partido. Los de Alberto Gallego llevan nueve victorias -Utrera (1-2), Ceuta B (2-0), Rota (3-0), Antoniano (0-2), Gerena (2-0), Sevilla C (1-4), Puente Genil (2-0), Los Barrios (0-2) y la obtenida el miércoles con el Xerez CD (3-1)- y dos empates lejos del Nuevo Colombino -Ciudad de Lucena (1-1) y Conil (1-1)-. Es el equipo menos goleado de la categoría con cinco dianas recibidas -al igual que el Ciudad de Lucena- y el más anotador junto al Utrera (24).

El cuadro del Valle de los Pedroches, desde la decimoquinta plaza al registrar 10 puntos -como el Puente Genil y el Rota-, no terminan de arrancar. El bando de Antonio Jesús Cobos perdió el choque pasado frente al Córdoba B (0-2), un tanteador que cortó el mejor dato del curso para los blanquillos -un empate con el Cabecense (1-1) y un triunfo ante el Cartaya (2-1). Otro factor a tener en cuenta es que todavía no han vencido lejos de su estadio. De hecho, el mejor signo obtenido fueron las tablas contra el Antoniano (1-1). En el resto de duelos sucumbieron -Conil (2-0), Sevilla C (3-0) y Los Barrrios (3-1).

El colegiado hispalense Adrián Caro Márquez comandará un compromiso que ofrecerá Teleonuba.

Otra salida compleja hacia Utrera

A la plantilla liderada por Juanmi Puentenueva le llega el turno de viajar a Utrera, escenario difícil en el que deberán mostrar sus virtudes en pos de sacar algo positivo. Los sevillanos, que esta campaña son entrenados por Francisco José Cordero Rubio, son segundos con 24 puntos. Es el equipo más goleador junto al Recre (24) y tiene a dos rematadores natos como Rubén Cruz y Ranchero -ambos con cinco dianas-. El camino de los utreranos es sencillamente brillante, ya que desde que cayeran ante el Recreativo de Huelva en el debut de la Liga (1-2) no han vuelto a pinchar. En total atesoran siete victorias y tres empates. Además, en hasta cinco envites marcaron tres dianas o más -Tomares (1-3), Ceuta B (4-0), Xerez CD (4-1), Gerena (3-0) y Sevilla C (1-3)-.

La acción en el Municipal de Vistalegre espera a un Puente Genil que ofrezca argumentos para frenar el ímpetu local. Los rojinegros, decimocuartos con 10 puntos al igual que el Pozoblanco y el Rota, respiraron levemente la pasada jornada en el Manuel Polinario. El triunfo por 2-1 con el Tomares fue el primero del nuevo míster en su tercera etapa dentro de la entidad. Cabe recordar que sus tres duelos ganados se produjeron en el estadio pontanés y fuera, por ahora, solo empataron en Conil de la Frontera (0-0) y cayeron en los restantes -Sevilla C (3-2), Pozoblanco (1-0) y Recre (2-0)-.

El granadino Carlos Fernández Moral dirigirá el partido.

Ciudad de Lucena-Gerena, dos favoritos con mucho que decir

La esperada reacción de los celestes no cesa en una clara muestra de su condición de favorito a promocionar de división. El combinado de Dimas Carrasco, quinto con 18 puntos, está cuajando grandes encuentros tras caer frente al Utrera (0-1). A partir de entonces vencieron cuatro duelos -Ceuta B (0-2), Cabecense (1-2), Rota (1-0) y Xerez CD (1-0) e igualaron otros dos -Antoniano (1-1) y Conil (0-0). La directiva, debido a este resurgir, pretende que el estadio Ciudad de Lucena muestre sus mejores galas el domingo por la tarde. La operación campo lleno, bajo el lema “por un futuro juntos”, ofrecerá entradas a solo un euro por venta anticipada en el Bar Jardín -hasta el sábado-. En las taquillas ascenderá la valía de la localidad a los cinco euros dando prioridad a la tribuna.

No obstante, los lucentinos recibirán a un Gerena que pretende recuperar pare del crédito perdido en las últimas semanas. Cuartos con 22 puntos, los de Jesús Galván han tenido dos tropiezos consecutivos fuera de casa que lastraron su carrera por el ascenso -cayeron en el Nuevo Colombino (2-0) y en el Municipal de Vistalegre utrerano (3-0). Su trayectoria a domicilio se completa con un empate en el Municipal de Pozoblanco (3-3) y un triunfo en el Manuel Polinario de Puente Genil (1-2).

Lo harán sin la presencia de Víctor González Vitolo. El canario, que firmó este verano por el club cordobés, resolvió su contrato de mutuo acuerdo debido a la poca participación en la campaña. Por lo tanto, las opciones de acudir al mercado para sellar algún fichaje están sobre la mesa.

José Luis Casas Martínez, del colegio jiennense, fue designado por el ente federativo para abordar la contienda.