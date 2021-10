El campeonato liguero en el grupo 10 de la Tercera RFEF se prepara para una novena jornada repleta de intensidad. El encuentro más significativo en lo concerniente a los clubs cordobeses se producirá el domingo entre el Salerm Cosmetics Puente Genil FC y el Córdoba B. Este duelo de dinámicas contrapuestas ofrecerá las primeras pinceladas de la nueva etapa de Juanmi Puentenueva en el banquillo pontanés (Manuel Polinario, 17.30 horas). También por la tarde, a las 18.00 horas, el renacido CD Ciudad de Lucena tendrá que vérselas a domicilio contra el Club Atlético Antoniano. El otro representante, el CD Pozoblanco, jugará en el Municipal (12.00 horas) ante la AD Cartaya.

Las irregulares sensaciones arrojadas por los pontanos en lo que se llevaba de curso provocaron el relevo de entrenador. El gaditano Keko Rosano dejó su puesto a Juanmi Puentenueva, un viejo conocido de la entidad que encara su tercera etapa al frente. Este movimiento en la dirección del vestuario aconteció justo tras la victoria del Puente Genil con el Cartaya por la mínima (1-0). Sin embargo, el recorrido del plantel -añadiendo el descontento de la afición- y la posibilidad que brindó el pasado fin de semana de descanso motivaron al giro drástico en los primeros compases de la 2021-22.

El conjunto rojinegro es actualmente el duodécimo de la tabla al atesorar 7 puntos en siete envites. En su casa, el Manuel Polinario, no terminaron de despegar con dos victorias -CD Cabecense (1-0) y la citada ante los onubenses- y dos derrotas -CD Gerena (1-2) y UD Los Barrios (2-3)-. Así pues, la visita del Córdoba B se antoja especial, sobre todo porque el técnico cordobesista es un Diego Caro que firmó años brillantes en la población. “Conozco a todos los jugadores y son de primer nivel, lo demostraron la temporada pasada llegando al play off. Son muy intensos, con una gran afición que les va a ayudar en todo momento”. Debido a ello y a la “incertidumbre” planteada por la llegada del nuevo técnico, su equipo debe “sacar la mejor versión, el fútbol que hicimos el otro día con intensidad muy alta”.

Precisamente el filial es el mejor clasificado de los cuatro representantes provinciales desde su cuarta posición con 14 puntos. El brillante triunfo ante el Sevilla FC C (1-0) se sustentó en varios protagonistas relevantes, véase el extremo Ale Marín -autor del único gol de la matinal en la Ciudad Deportiva- y el cancerbero Lluís Tarrés -quien detuvo un penalti a Lucas en el tiempo de descuento-. No obstante, el largo listado de bajas en el primer equipo vuelve a limitar las prestaciones de los pupilos de Caro, sobre todo a domicilio. El lateral Tala y el medio Christian Delgado viajan a Lepe con Germán Crespo. El ariete José Manuel Naranjo prosigue con su recuperación después de la lesión sufrida contra el Ciudad de Lucena.

Y es que los capitalinos, ejerciendo de locales, no conocen la derrota, circunstancia que no tiene continuidad como visitantes. Hasta ahora ganaron un choque -CD Rota (1-2), igualaron otro -AD Ceuta FC B (1-1) y perdieron frente a dos “gallitos” de la categoría en sus últimas salidas mostrando buenas maneras -Xerez CD (1-0) y Gerena (2-1)-. El sevillano Jaime Fernández Martínez arbitrará el compromiso.

La escuadra celeste ya carbura en la Liga

Le costó arrancar pero ya está en la parte noble del grupo. El Ciudad de Lucena, desde el quinto puesto con 13 puntos, lanzó un serio aviso a sus más inmediatos rivales después de encadenar ante el Rota (1-0) su tercer triunfo consecutivo -con anterioridad superaron al filial caballa (0-2) y al Cabecense (1-2). El conjunto de Dimas Carrasco es el tercer club menos goleado tras recibir cuatro goles, solo por detrás del Recreativo de Huelva y el Conil CF que encajaron cuatro. Además, fuera de sus instalaciones cayeron una vez en El Arcángel (1-0), lo que denota el crecimiento aracelitano en pos de obtener el ascenso a la Segunda RFEF.

📹 𝙍𝙐𝙀𝘿𝘼 𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙉𝙎𝘼 | 🗣️ '𝘿𝙞𝙢𝙖𝙨 𝘾𝙖𝙧𝙧𝙖𝙨𝙘𝙤' 💬 “La concentración, implicación defensiva y ganar duelos son factores fundamentales que debemos dominar si queremos competir en Lebrija."



▶️ https://t.co/t3SqxVRU2O pic.twitter.com/wM5DkzwjJs — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 29 de octubre de 2021

Su contrincante de esta jornada es un Antoniano que figura en el decimotercer escalón con 7 puntos. La plantilla de Manu Fidalgo, desde que ganara al Cartaya durante la segunda contienda (0-1), no ha vuelto a saborear las mieles del éxito. Incluso los datos en el Municipal de Lebrija no invitan al optimismo, ya que no fue capaz de sumar de tres allí y el mejor tanteador se quedó en empate -Pozoblanco (1-1) y CD Utrera (2-2). Además, cayeron ante el Recre por 0-2. El duelo lo arbitrará Salvador Alcaraz Yáñez, de Ceuta.

Una necesaria victoria para alejar malos presagios

A los vallesanos se les están resistiendo los triunfos en esta campaña. En el Municipal, frente al Cabecense, se esfumó dicha opción en la recta final. El ariete Zara inauguró el electrónico para los de Antonio Jesús Cobos. Pese a ello, un penalti transformado por José Carlos en las postrimerías del partido equilibró la balanza para los hispalenses. Por ello, el Pozoblanco posee 7 puntos y está en la decimocuarta posición. De nuevo en casa procurarán alzar el vuelo después de ganar una cita -Puente Genil (1-0)- e igualar en el resto. Aunque están imbatidos en el terreno de juego pedrocheño, lo cierto es que las 14 dianas encajadas les convierten en el conjunto más goleado junto a la UD Tomares.

El Cartaya también firmó tablas ante Los Barrios (1-1). Los de Juan Palma son décimos con 8 puntos y no tienen un balance favorable a domicilio. El equipo de Huelva ganó en el arranque competitivo en Rota (1-3) y perdió los tres siguientes lejos del estadio Luis Rodríguez Salvador -Xerez CD (2-1), Gerena (2-0) y Puente Genil (1-0)-. De esta manera encadenan cuatro jornadas sin vencer. José Miguel Aranda Zayas, del colegio jiennense, dirigirá la matinal de domingo.