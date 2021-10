El general de Brigada Ignacio Olazábal Elorz, jefe de la Brigada Guzmán El Bueno X, con base en Cerro Muriano, valora el arraigo de una prueba deportiva que coorganiza con Ciclos Cabello y que se ha convertido en una referencia. La Guzmán El Bueno es una maratón MTB cuyo prestigio ha traspasado fronteras. En los últimos años se ha detectado una creciente presencia de competidores de otros países, que se desplazan para vivir la experiencia de "la Guzmán".

-¿Qué supone para la Brigada Guzmán El Bueno dar el nombre a una carrera ciclista de tanta relevancia?

-Hace ya casi una veintena de años, con motivo de la celebración del quinto centenario de la muerte del Gran Capitán, la Brigada organizó una prueba que discurría por varias localidades de Córdoba y que finalizaba en Montilla, cuna de Gonzalo Fernández de Córdoba, fomentando el espíritu deportivo entre los participantes y dándonos a conocer a toda los cordobeses. Podemos decir que ese fue el punto de partida de esta prestigiosa prueba ciclista, que ya va por su décimo sexta edición y que cada vez cuenta con más participación internacional, llevando el nombre de Guzmán El Bueno y Córdoba más allá de nuestras fronteras. La Brigada Guzmán El Bueno X, como institución de fuerte arraigo y ascendiente en Córdoba, quiere ser partícipe de los acontecimientos de la sociedad cordobesa, estando presente en los mismos acompañando a su ciudad. Con este tipo de pruebas, de gran exigencia física y un alto grado de sacrificio, la BRI X pone de relieve los valores del Ejército de Tierra, que son signo de identidad del soldado español de hoy y de todos los tiempos, como estamos viendo estos días en los diversos actos de homenaje que se están celebrando por las efemérides de la Batalla de Lepanto o la Campaña de Melilla.

-¿Cuál va a ser la infraestructura que la Brigada va a poner al servicio de la prueba?

-Ciertamente la contribución que la BRI X aporta a la carrera es de una gran importancia desde el punto de vista logístico y como infraestructura de apoyo, lo que comporta un gran esfuerzo por parte de sus componentes y en cuanto a medios e instalaciones. Con esto quiero poner de manifiesto que la Brigada pone a disposición de la prueba su capacidad logística y de infraestructuras con las que cuenta la Base de Cerro Muriano y el Campo de Tiro y Maniobras. Para atender a las necesidades de la organización de la prueba y a los participantes, el personal de la Brigada han realizado tareas que van desde la instalación de tiendas comedor para los participantes, duchas o lavadero para las bicicletas hasta el abastecimiento en los puntos de avituallamiento que a lo largo de todo el recorrido se dispondrán. Para ello se emplearán vehículos ligeros, camiones y aljibes. Todo ello sin descuidar la atención a la seguridad con la participación de la Policía Militar y el despliegue de Puestos de Socorro fijos y móviles de los servicios sanitarios de la Base.

"No olvidemos que desde nuestra perspectiva esto no deja de ser una operación y como tal, con rigor y seriedad lo tratamos, no dando lugar a la improvisación"

-¿Cuántos componentes del cuartel van a colaborar directamente con la prueba?

-El personal que durante toda la semana y el mismo día de la prueba participarán en las labores de apoyo a la misma formando parte del dispositivo de preparación de la MTB Guzmán El Bueno serán algo más de 300 hombres y mujeres de todas las unidades de la BRI X y de la USBA de Cerro Muriano. Pero además de esto existen otros resortes de la BRI X que de forma indirecta están trabajando para hacer posible este evento desde hace meses y que son los responsables de la coordinación y planeamiento. No olvidemos que desde nuestra perspectiva esto no deja de ser una operación y como tal, con rigor y seriedad lo tratamos, no dando lugar a la improvisación. Por nuestra parte, la búsqueda de la excelencia es un fin en sí mismo.

-¿Cuánto tiempo de preparación necesita organizar una prueba de estas características?

-Como cada año, desde que los organizadores de la prueba se ponen en contacto con nosotros, comienza a rodar la prueba con reuniones entre la Brigada y la organización. Una vez definida la fecha de realización, todo se ajusta a nuestro calendario de preparación, culminando los preparativos la semana anterior a la celebración con el montaje de todo lo relativo a logística. Como en cada ejercicio que realizamos, una vez finalizada la prueba, no ha terminado nuestro trabajo puesto que todos los medios empleados se han de recuperar. De forma casi inmediata, se llevan a cabo las tareas de recuperación y mantenimiento para que los materiales estén disponibles en el menor tiempo posible.

-¿Por qué han querido que la prueba arranque y salga junto a la sede de la Brigada?

-Para la BRI X es un honor y un privilegio poder contar con la salida y llegada en nuestra Base. Esto nos da la oportunidad de mostrarnos a la sociedad cordobesa e incluso al ámbito nacional e internacional. Pero además, queríamos darle un sentido institucional y siendo una fecha tan cercana a nuestra Fiesta Nacional, aprovechar la ocasión de reivindicar el papel de las FFAA y en particular de la Brigada en su afán de servicio y disponibilidad donde, cuando y para lo que se precise. Desgraciadamente, el año pasado no pudo celebrarse la edición 2020 debido a la pandemia mundial, por eso este año también hemos pretendido darle un mayor impulso a la prueba contribuyendo, con la salida y llegada desde la Base de Cerro Muriano, al resurgir de un evento que es un hito para el ciclismo y una marca identitaria para Córdoba y su Brigada Guzmán El Bueno X.

"El valor, el espíritu de sacrificio, la disciplina, el compañerismo, el espíritu de servicio y el honor son valores inherentes a los hombres y mujeres del Ejército de Tierra, y particularmente a nuestros soldados de la BRI X"

-¿Qué valores da un deporte como el ciclismo a los muchos miembros de la Guzmán El Bueno que lo practican?

-Todos los seres humanos somos portadores de valores; los valores guían nuestra conducta y nos ayudan a establecer prioridades, a tomar decisiones especialmente en momentos de incertidumbre o en situaciones difíciles y, en el caso del militar, debiendo en los lances dudosos elegir el más adecuado. En el deporte, como en toda actividad en la vida, estos lances se dan y exigen de nosotros actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Estas actitudes se educan y fortalecen mediante la formación y la práctica habitual, como en el ciclismo y el deporte en general. El valor, el espíritu de sacrificio, la disciplina, el compañerismo, el espíritu de servicio y el honor son valores inherentes a los hombres y mujeres del Ejército de Tierra, y particularmente a nuestros soldados de la BRI X. Por eso, para nosotros que los practicamos en nuestro día y lo llevamos en el ADN, no nos es difícil encajar esta dura disciplina deportiva en nuestra rutina y practicarla superando los retos que ello nos supone, reforzando nuestros valores y aportándonos una mayor capacidad de sufrimiento y de resistencia al cansancio, fortaleciendo nuestra voluntad de vencer, aun a pesar de la dureza de la prueba.

-¿Van a tomarse algunas medidas especiales de seguridad por la pandemia del covid-19?

-Las medidas de seguridad relativas a la pandemia son las que marcan nuestras autoridades sanitarias. Aunque el nivel de riesgo es bajo, estando la localidad de Córdoba en nivel 0, debemos de seguir unas pautas de prevención como en todo acto que lleva consigo una alta presencia de personas, por ello en la Base de Cerro Muriano se observarán estas medidas, que a la vez están reforzadas con el uso de mascarilla obligatorio en el interior de la Base y distancia de seguridad.