La gran temporada que ha completado el baloncesto base provincial en los campeonatos autonómicos y nacionales –la mejor de la historia-, se ha visto reflejada en las convocatorias de las preselecciones nacionales de las categorías sub 12, sub 13 y sub 14, pues siete jugadores de clubs cordobeses han recibido la llamada de la Federación Española. Los convocados entrenarán en Íscar por turnos entre los días 1 y 15 de agosto.

Habrá tres jugadoras en la categoría sub 12 con Luna Calleja (Gestión y Calor Cordobasket), Lucía del Valle (La Carlota) y Natalia Bustos (Colegio Virgen del Carmen) y una más en la sub 14 con Laura Ariza (Gestión y Calor Cordobasket).

También entrenarán con España los jugadores sub 12 Manuel Pérez (Ciudad de Córdoba) y Guillermo del Pino y Antonio Manuel Arroyo (Gestión y Calor Cordobasket).

Antes entraron en sendas convocatorias de las selecciones nacionales cinco cordobeses más, pues los hermanos Ismael y Pablo Tamba han jugado con la sub 20, Miracle Bamadu ha entrenado con la sub 16 y Rafa Santos y José Tanchyn competirán con la sub 18.