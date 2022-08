Los vecinos de Fuente Obejuna, preparados para representar su historia

Todo está listo en la localidad de Fuente Obejuna para comenzar este jueves con las representaciones de la obra teatral Fuenteovejuna, de Lope de Vega, que narra cómo en 1947 los habitantes de la aldea, hartos de soportar los abusos de su señor, se rebelaron unánimemente contra él. La rebelión acabó en asesinato, pero el pesquisador no pudo arrancar de las bocas de los aldeanos más que una única respuesta: «Fuenteovejuna lo hizo».

Silvia Mellado, alcaldesa de la localidad, muestra su entusiasmo ante este evento, que no pudo celebrarse en el 2020 debido a la pandemia, por lo que hace cuatro años que no se pone en escena y, además, se cumplen 30 años de la primera vez que los vecinos de la villa llevaron a la plaza de Lope de Vega de Fuente Obejuna esta representación. Desde entonces, esta obra de teatro popular se ha ido enriqueciendo con nuevos personajes, contando en esta edición con el mismísimo Lope de Vega, que narrará cómo llegó a sus oídos esta historia.

Según señala Mellado, en esta ocasión se han implicado en la representación casi 300 personas, unas 150 de ellas en escena, entre actores, costureras, caballistas, regidores, acomodadores, etcétera. “El pueblo se vuelca en este evento y no se podría hacer sin sus vecinos, que desde hace meses están ensayando y trabajando para esta obra”.

En esta nueva edición se llevarán a cabo seis representaciones hasta el día 23, quedando aún localidades, sobre todo para el lunes y el martes. “Este año hay una función más porque sabíamos que habría mucha demanda", continúa Mellado, que explica que de esta obra podrán disfrutar 1.200 personas cada día.

Profesionalidad

José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis se estrenan este año como directores de la obra y ambos se muestran de acuerdo en la “profesionalidad” de los intérpretes, todos ellos actores aficionados “que conocen el texto a la perfección, sienten y viven esta obra” y “algunos podrían haberse dedicado a esto”. Ambos directores han incorporado algunas novedades este año, la más significativa la presencia de Lope de Vega como personaje, al que acompaña el cómico Rius, otra nueva inclusión, que es quien cuenta la historia al escritor a través de una canción.

Cuevas califica esta experiencia como “toda una aventura”, en la que no es fácil distinguir entre un actor profesional y un aficionado. Por su parte, Hofhuis asegura que “intenté no ver ninguna representación anterior para no contaminar la idea que traíamos del espectáculo”. El director considera que “a partir de la dramaturgia se le puede dar énfasis a una idea u otra, pero sin cambiar la historia”.