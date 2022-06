«A los flamencos nos gusta nuestra música, pero también aprender de otros géneros»

La cantaora onubense Argentina será una de las protagonistas de la próxima Noche Blanca del Flamenco, donde llegará con canciones que, además de a arte jondo, suenan a ultramar, tangos y boleros. Según explica en esta entrevista, ofrecerá, en torno a las 01.30 horas de la madrugada del domingo, en la plaza de la Corredera, un doble espectáculo en cuya primera parte su fuerte voz se desplegará con el flamenco, para pasar al son cubano en la segunda, en la que incluirá los tres adelantos de su próximo disco, Idilio, entre ellos el último, La candela de Lola, en homenaje a Sergio Siaba, el compositor de origen español que firmó en Cuba algunos de sus clásicos musicales más importantes.

¿Qué espectáculo ha preparado para esta velada flamenca?

El espectáculo se llama Idilio y está compuesto por una primera parte de flamenco, a la que seguirá el son cubano, sobre el que gira mi próximo disco, aunque nunca dejo el flamenco de lado. Será un repertorio especial para esta actuación, en la que contaré con grandes músicos al frente de tres guitarras flamencas, cinco palmeros y un percusionista, y después subirán al escenario un trompetista, un bajo, un percusionista y un corista que toca las maracas.

¿Cómo surgió esa magia con Cuba?

En 2019, viajamos a La Habana para actuar con otros artistas y yo había preparado Lágrimas negras y Habaneras de Cádiz, pero me dijeron que necesitaba un tema más y me pasaron Idilio, una canción que llevé a mi terreno y cada día de ensayo me gustaba más. Antes de volver a España, aprovechamos para conocer La Habana vieja. Nos paramos a comer y en el restaurante había un grupo tocando, nos presentamos y decidimos cantar juntos Idilio. Lo grabamos, lo subimos a redes sociales y se hizo viral. Así empezó todo.

Su carrera ha estado vinculada siempre a los sones del otro lado del Atlántico. ¿Qué le atrae de esa música?

En el flamenco están los cantes de ida y vuelta, la guajira, la milonga, pero yo, llamándome como me llamo, tenía mucha curiosidad por esas músicas. Es verdad que a los flamencos lo que más nos gusta es nuestra música, pero también aprender y tocar otros géneros. Lo ha hecho todo el mundo, entre ellos, Juanito Valderrama, Enrique Morente o El Lebrijano. Primero me puse a tantear el tango argentino, después el fado portugués y el son cubano ha entrado de manera muy natural. Después de grabar ese encuentro pensamos en hacer un disco entero con esos ritmos, aunque nunca dejaré el flamenco, y en este trabajo también habrá salsa. Me estoy soltando mucho.

¿Es un riesgo coquetear con estos sonidos?

Siempre me da respeto tocar un género que no sea el mío. Los cubanos me animan, me dan consejos, pero aun así me da mucho respeto porque no es una música que conozca bien.

Partiendo de la base del flamenco, ¿un artista se puede acercar a cualquier género?

Sí, y siempre se lo he escuchado decir a todos los artistas. Yo me preguntaba por qué un artista flamenco es capaz de adaptarse a otras músicas y no al revés. Y es que el flamenco es la música más difícil de todas. Tiene mucho de sentimiento, de transmisión.

¿Cómo definiría este arte?

Es una música de raíz muy rica en estilos y variantes. Cuando hacemos la conferencia didáctica a los niños les explicamos que el flamenco es un árbol y cada rama es un cante. Pero dentro de cada una de ellas hay otras ramitas que son los estilos y variantes. Tiene una riqueza musical maravillosa y a quien no le gusta es porque no ha llegado el momento de que le toque el corazón.

Nos ha adelantado tres temas de su nuevo disco, ¿qué más nos espera y cuándo?

Queremos meternos en el estudio este verano porque ya hemos elegido los temas, aunque puede pasar que, una vez allí, cambiemos sobre la marcha. Pero tengo muchos conciertos y no sé si me dará tiempo. Por cómo van las cosas, yo creo que podría estar listo a principios del próximo año. Un disco no se puede hacer con prisas, sino con mucho cariño y dedicación.

En el último adelanto, ‘La candela de Lola’, rinde homenaje al músico Sergio Siaba. ¿Quién es?

En verano del 2020, mientras participaba en un programa de televisión, en el camerino se me ocurrió grabar para las redes un video con el grupo Son Cubano cantando El cuarto de Tula, una canción muy conocida, que, curiosamente es de Sergio Siaba, que nació en Galicia y con cuatro años se marchó con su familia a Cuba. Y allí creó este tema y otros muchos que han interpretado Celia Cruz o el grupo Buenavista Club Social. Cuando la familia vio el video que grabamos, me llamó y me dio las gracias por cantar ese tema y me dijo que a él le hubiera gustado mucho mi versión. Me pidió el favor de recuperar alguna de sus canciones y, al escuchar el repertorio, además de El cuarto de Tula me encantó Ave María Lola, que ya había rumbeado Peret. Así que, finalmente, hicimos con la fusión de estos dos temas La candela de Lola

También se ha introducido ahora en el mundo de las sevillanas en honor a la Virgen del Rocío. ¿Cómo surgió?

Durante la pandemia, yo hacía directos en Facebook casi todos los días y cuando llegó la época de las romerías la gente me empezó a pedir sevillanas. Yo sé muchas, pero ninguna mía y sentía que tenía una deuda con ellas. Grabamos un popurrí el año pasado y este ya me he decidido a componer una mía.

Ha estado dos veces ha estado nominada a los Latin Grammy (2013 y 2015), con sus discos ‘Un viaje por el cante’ y ‘Sinergia’. ¿Qué significan para usted esos reconocimientos?

El premio fue estar nominada. Yo nunca pensé que pudiera pasar, entre otras cosas porque el primero de los discos lo hicimos nosotros, era una compañía independiente. Cuando me lo dijeron, no podía creerlo. Y en Las Vegas viví muchos nervios pero fue una experiencia preciosa.

Vista su carrera hasta ahora, ¿qué sorpresas nos aguardan con Argentina?

Me gusta investigar, aprender constantemente, estudiar, pero es mi equipo quien siempre me sorprende con nuevas iniciativas, y yo ya soy capaz de hacer lo que sea.

¿Qué opina de este evento cordobés dedicado al flamenco?

El primer año lo vi por televisión y yo estaba alucinando, muy feliz, porque ver cómo se llenó Córdoba para escuchar flamenco fue muy emocionante. Al año siguiente fui como visitante y me enamoré completamente. Después me invitaron como artista, y ahora me encanta volver. Córdoba es historia pura y muy flamenca.