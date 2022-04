«Viana inspira pasión por el patrimonio andaluz»

Leopoldo Izquierdo es desde hace tan solo unos días el director de la Fundación Cajasur, reto que asume con una primera idea de continuar el legado y manteniendo su cargo como director del Palacio de Viana. Este tiñerfeño (La Laguna, 1978), licenciado en Bellas Artes y especializado en restauración escultórica, reconoce abiertamente su pasión por el arte y el patrimonio y, especialmente, por el Palacio de Viana, siendo su rincón preferido el patio de Recibo, porque «guarda el alma de Viana que es abrirnos». Como ejemplo, se ha recuperado la imagen icónica de poder contemplar el patio desde el exterior. Para él, la Fundación Cajasur es «sinónimo de cultura y de ayuda en la acción social».

La Fundación Cajasur abarca desde patrocinios culturales, ayudas sociales y becas o prácticas empresariales, ¿ilusionado y tal vez un poco abrumado con la actividad tan intensa y extensa que tiene por delante?

La verdad es que no. La asumo con mucha responsabilidad y con los nervios propios de aterrizar en el nuevo cargo, pero como llevo desde el año 2014 en el equipo directivo de la Fundación Cajasur la verdad es que no hay nada que sea nuevo. Tengo un conocimiento previo de la gestión de mi predecesor Ángel Cañadilla y no me coge de nuevas. Muy ilusionado, sí. Con una ilusión total, Desde que entré en el 2008 en el taller de restauración del Palacio de Viana estoy muy orgulloso de formar parte de la gran familia de la Fundación Cajasur. Tengo ganas de dar el cien por cien de mí como lo he hecho en mi etapa de la dirección de Viana en la que continúo.

Desde el 2015 es el director del Palacio de Viana, ¿Qué ha cambiado en estos siete años?

Lo principal es que hemos establecido el plan museológico y hemos marcado quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. En ese sentido, hemos marcado unas líneas estratégicas en un estudio en profundidad desde todas las perspectivas y no solo como monumento, sino bajo el paraguas de un monumento tan arraigado en la fundación Cajasur. Ha cambiado desde la conservación del monumento y su difusión, que es una de nuestras prioridades, y la responsabilidad que tenemos de conservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras en las mejores condiciones. Eso es lo fundamental. También hemos llevado a cabo proyectos como la restauración de tejados y forjados de las caballerizas, que las hemos incorporado en la visita a los patios. Y también, por supuesto, la visita guiada, donde se transmite el valor patrimonial con las grandes colecciones de Viana y también cómo se vivía en el Palacio de Viana, cómo era la forma de vida, que para nosotros ha sido fundamental. Esa es la gran impronta. La ampliación de ese monumento como un museo del territorio y que sea un contenedor cultural de las actividades, que cuando el tiempo no nos lo permite las trasladamos a La Magdalena.

Viana no es solo un monumento, ni un contenedor de actos culturales, ¿qué es para usted Viana?

Viana es mucho más. Viana para mi es una pasión. Viana inspira pasión te transmite sentimiento y pasiones difíciles de explicar. Yo soy un apasionado del arte y del patrimonio y Viana tiene todo eso. No solo a mí, sino que inspira esa pasión por el patrimonio andaluz. Tiene ese sabor en los patios, en la construcción. Viena es pasión, pasión por el patrimonio.

Otro aspecto de Viana es que sirve como atractivo para revitalizar y atraer turismo a esa parte del casco histórico. ¿Se ven ya avances?

Lo vemos claramente en el número de visitantes, que cada vez son más. Hemos tenido en la pandemia, un in pass, pero cada vez hay un mayor número de visitantes que no solo visitan Viana. Visitan otros enclaves de la zona como iglesias y monumentos, incluso hablamos de bares y demás. Hemos notado un incremento bastante importante en los últimos años. Nosotros somos uno de los pilares para poder centrar ese atractivo turístico en la Axerquía norte y sí entendemos que tenemos que liderar ese foco de atracción para el comercio y hacia los otros monumentos del entorno. Es una zona vivida de la ciudad con sabor popular.

¿Qué planes tiene para Viana?

Los tenemos encauzados a través del plan museológico. Ahora, estamos atendiendo a muchos proyectos que tienen que ver con la estructura, con la conservación del palacio. Es una parte que no se ve. Temas de renovación, de extinción, que no se ven pero que son altamente importantes en el patrimonio. Quizá por mi formación o por mi sensibilidad me lleva a abordar temas que no son tan visibles, pero desde luego que son importantísimos. Hemos abierto las caballerizas al público, incorporado otros espacios a la visita como la planta baja y la sala de los Saavedra y ahora es la renovación de la detección y extinción de incendios. Por ejemplo, el Archivo de Viana necesita un sistema de extinción específico para documentos gráficos, ya que es uno de los archivos privados más importantes de España. No se puede poner un sistema de agua, eso requiere un sistema específico de extinción y detección. Lo mismo ocurre con el interior del Palacio por sus colecciones de tapices. Si ocurriera un incidente en Viana hay que contar con un sistema de extinción que nos permita conservarlas. Hay una fuerte inversión, muy muy alta. Tenemos el sistema que nos exige la ley, pero vamos a ir más allá, porque la apuesta es por conservar el patrimonio y asegurarlo de cara al futuro. Ese asegurarlo para el futuro es uno de los pilares fundamentales de nuestra visión. Transmitir el patrimonio a las generaciones futuras en las mejores condiciones.

Otro pilar fundamental de la Fundación Cajasur es la ayuda social. Con Córdoba social lab colabora prácticamente con todos los colectivos que lo necesitan.

Durante la pandemia nos hemos volcado mucho más en nuestro presupuesto en programas de ayuda de acción de índole social, porque era una necesidad obvia. Hemos entendido que la Fundación Cajasur debía de estar acompañando a los más necesitados y estar al lado de las personas a las que la pandemia las dejaba en una situación desoladora. En ello, nos hemos volcado. Un 78% del presupuesto de la Fundación Cajasur se ha destinado a programas sociales, frente a un 22% que ha ido a programas culturales. La fundación es sinónimo de cultura y de ayuda en la acción social. En una situación de pandemia, la parte social es más importante en cuanto a dotación presupuestaria, pero también hay que tener en cuenta que la fundación tiene un buque insignia cultural importantísimo como es el Palacio de Viana, donde hay que destinar también una parte importante de los recursos económicos. Intentamos equilibrar la balanza, pero en ocasiones como la pandemia o la guerra se inclina hacia la necesidad social. El ámbito cultural y social son los cimientos de la Fundación Cajasur.

La Fundación ha apoyado a Unicef en vacunas del covid-19 para los países del Tercer Mundo, ¿se va a continuar ese programa?

Hay una dotación de 20.000 euros para la guerra de Ucrania. Lo que dedicábamos a las vacunas se va a destinar a ayuda humanitaria para los refugiados a través de Unicef. Será Unicef , la que decida a qué se destina esa dotación para ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra en Ucrania. El tema de las vacunas fue muy positivo y por eso vamos a mantener la línea de colaboración con Unicef.

Miembro del jurado del concurso de los Patios de Córdoba, ¿Cómo cree que se podría mejorar el certamen y cómo se podría reorganizar el exceso de turistas?

Este año no lo sé, pero sí lo he sido durante varias ediciones. El concurso de patios es uno de los atractivos que tiene la ciudad y la marca patios es muy potente. Cada año se va haciendo un esfuerzo con los temas a mejorar desde la organización del propio concurso. Quizá uno de los retos sea el relevo generacional. Por una parte, a mí me parece que el concurso representa muy bien el carácter de Córdoba, que casas particulares abran sus puertas para que miles de personas pasen por ellas me parece un acto de generosidad inmenso. Yo, siempre agradezco a los propietarios. El relevo generacional a ver cómo se va solventando. Hay muchos proyectos para esto con la asociación de patios de la Axerquía para rehabilitar casas antiguas, probablemente haya que ampliar los espacios y promocionar zonas menos masificadas. En eso se une el Palacio de Viana con el patio institucional y también poniendo la cruz de mayo y mucha más floración para generar un foco de atracción en una zona menos masificada para poder descongestionar zonas de una gran afluencia de visitantes.

También colabora con el Festival Flora, ¿eso supone unirse a la vanguardia y a la creación contemporánea?

Flora es uno de los proyectos que une a través de los patios institucionales la vanguardia, la creación contemporánea con el patrimonio. Es una fusión perfecta y proyecta una imagen renovada de los patios de Córdoba.