Es manifiesta la iniciativa de la editorial cordobesa Cántico de apostar por los nombres jóvenes que ahora resuenan en los principales premios de poesía y literatura. Uno de esos nombres es el del gallego Manuel Mata Piñeiro quien, tiempo después de Toda Hora, poemario galardonado con el Premio Poesía Irreconciliables en 2019, vuelve a publicar con Cántico bajo el título Palos o serpientes, un poemario fundamentado en la poesía combinatoria e imposible de leer del todo para cualquier ser humano.

Más que un poemario al uso, Palos o serpientes lleva las matemáticas al terreno lírico para invitar al lector a crear sus propios versos. La propuesta se divide en dos partes diferenciadas. La primera de ellas recibe el nombre de 500 elevado a 9, en referencia a las más de un cuatrillón de respuestas posibles que se obtienen al hacer una pregunta genérica al libro. Siguiendo el proceso de asociación numérica que se detalla en la introducción, el lector relaciona 9 números del 1 al 500 con su pregunta que, por poner algunos ejemplos, podría ser ¿Encontraré al amor de mi vida?, ¿tomé la decisión correcta en aquel momento? o ¿lograré llegar a donde me propuse?. Cada uno de dichos números corresponden al título y los 8 versos del poema que saldrá del libro con la respuesta a la inquietud formulada. Eso no significa que las respuestas vayan a ser agradables. Según el autor, durante las presentaciones del libro se puso en práctica este ejercicio y la coincidencia abrumadora de las réplicas dejó impactados a varios asistentes.

La segunda parte, U elevado a 28, constituye una serie de ecuaciones narrativas que, de ser formuladas, ofrecen diferentes situaciones cotidianas. Si la primera parte guarda una relación directa con la obra Cien mil millones de poemas de Raymond Queneau, el padre de la poesía combinatoria, esta segunda parte tiene su base teórica en la tesis doctoral de Mata Piñeiro, basada en adaptar un lenguaje, en este caso el de carácter aséptico de las matemáticas, y llevarlo a la cotidianidad.

"De pequeño odiaba las matemáticas, así que quería llevarlas a mi terreno, destruirlas desde dentro, para que se convirtiesen en algo que a mí me interesase porque el resultado de matemáticas tiene bien poco, salvo la mecánica y la estética", cuenta Manuel Mata, quien ve en este ejercicio una forma de "aportar calidez" a esta ciencia. Este artista, doctorado en arte contemporáneo especializado en realismo sucio, suele caracterizar sus creaciones de ese acercamiento crudo, humano y desconcertante, lo que le ha propiciado reconocimientos como el ya citado Irreconciliables, así como el Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven y el Premio Arcipreste de Hita.

Para esta apuesta, que asegura haber estar fraguando durante mucho tiempo, ese carácter no iba a ser distinto. "Estoy convencido de que para un matemático que domine ese lenguaje, las matemáticas deben ser hermosas. Pero es difícil que lo sean para una persona que no las va a utilizar en su vida cotidiana. Las únicas matemáticas que usamos las personas son las que tienen una implicación directa con nuestra cotidianidad", cuenta el escritor a este diario.

Dos autores en uno

500 elevado a 9 lo firma Manuel Mata, mientras que U elevado a 28 es obra de Lupe Pinar, la parte femenina que vive dentro del autor, quien se considera de género no binario. Lupe tiene su propia biografía dentro del libro, referente a esa otra manera de sentir, y dada a conocer abiertamente al público por primera vez. A este respecto Mata Piñeiro asegura que no se trata de ninguna acción reivindicativa, sino de "dar rienda suelta a distintas partes de una misma sensibilidad". "Me parecía una buena forma de presentar a nivel literario, artístico y autoral, más allá de lo personal, de nombrar las cosas cuando tu identidad es no binaria", añade el escritor que sigue siendo la misma persona, pero "se trata de nombrar lo que consideras que es real y que está ahí. Es importante porque las cosas aparecen con toda su potencia cuando de verdad las nombras", explica.

El respaldo de Cántico

Precisamente fue el carácter humano de la propuesta lo que llevó al editor Raúl Alonso a trabajar con el artista para sacar adelante el proyecto. Un interés motivado, en palabras de Manuel Mata, en que "no es una historia hermética simplemente por el placer intelectual de revolucionar el lenguaje, sino que pretende tocar al público", ya que "a veces la poesía combinatoria, o la poesía experimental, no es interesante para la gente porque a menudo es hermética, es metalingüística, lo que suele hacerse pesado para los lectores porque no deja de ser una revolución en una burbuja".

Todo lo contrario de lo que propone Palos o Serpientes. Poesía experimental cruda, directa a las emociones primitivas del receptor que se atreva a hacerle preguntas. Una apuesta arriesgada por parte de la editorial Cántico cuyo catálogo "cada vez es más diverso, más extraño, con gran variedad. Desde Ginés de Liébana hasta las propuestas más actuales, más jóvenes", reconoce Manuel Mata.