Pese a ser uno de los actores españoles más taquilleros, Mario Casas asegura que sigue sintiendo el miedo de que no lo vuelvan a llamar para hacer proyectos, un temor que le persigue incluso después de haberse coronado como ganador del premio Goya al mejor actor.

"Aunque parezca mentira, es así", asegura el actor en una entrevista con Efe con motivo de la presentación de 'El inocente', la nueva serie de Netflix de Oriol Paulo que protagoniza.

"Lo tengo, por supuesto. Es el pan de cada día. Parece que no porque somos unos afortunados y nos va bien. Pero hay veces que uno desde fuera no sabe tampoco que te pegas muchos meses sin trabajar. Estamos en un momento difícil y hay mucho miedo siempre a que no te vuelvan a llamar", asegura el intérprete (La Coruña, 1986).

Unas semanas después de recibir el Goya al mejor actor protagonista por su papel en la película 'No matarás' de David Victori, el actor confiesa que está "muy agradecido" por el premio pero que al final su vida "sigue igual" y que los actores lo único que quieren es trabajar.

"Es muy bonito recibir un premio así, pero al día siguiente ya estás pensando en trabajos. Para nosotros los premios son trabajar y nuestros Goyas o premios son ese trabajo. A uno le hace del todo feliz y completo que te ofrezcan cosas, que te ofrezcan proyectos. Nos pasa a todos los actores, que aunque tengas un Goya, uno siempre tiene miedo de que no te van a volver a llamar, estés en el lugar que estés, siempre tenemos ese miedo", añade.

El próximo día 30, Netflix estrena 'El inocente', la nueva serie protagonizada por Casas en la que da vida a Mateo, quien se ve involucrado en una pelea en la que accidentalmente fallece un joven, suceso que lleva al entonces estudiante de derecho a prisión.

La historia arranca nueve años después de ese trágico punto de inflexión cuando "Mat" ya tiene una nueva y aparentemente tranquila vida como abogado con Olivia (Aura Garrido), su esposa.

Una inexplicable llamada desde el móvil de Olivia mientras ella está de viaje lo descolocará todo y Mateo comenzará una frenética carrera por descubrir la verdad. Puro estilo Oriol Paulo.

La serie de ocho capítulos es una adaptación del 'best-seller' homónimo del escritor estadounidense Harlan Coben y está dirigida por el cineasta catalán, un director con el que Casas ya trabajó en la taquillera película 'Contratiempo' (2017).

"Con Oriol hay algo muy bonito, que sigue llamando a los actores con los que ha trabajado. Hace una pequeña familia y se siente cómodo. Somos actores poco problemáticos, no damos quebraderos de cabeza y somos súper majos", bromea Casas.

El actor se deshace en halagos para el cineasta, del que dice que es "un tío maravilloso, muy listo e inteligente".

"Cuando llegas al set tiene las cosas muy claras y eso para los actores es importantísimo, cuando ves al jefe con todo tan masticado y todo tan claro, es un gusto. Cuando 'Uri' nos dice ven, nosotros lo dejamos todo", asegura.

Paulo fue uno de los primeros cineastas que confió en Casas como actor protagonista de personajes adultos, en aquel caso el del empresario Adrián Doria de 'Contratiempo' (2017), un filme que batió récords de recaudación no solo en España, pues en China logró recaudar más de 25 millones de dólares.

"Cuando conocí a Mario ya tenía ganas de salir de su zona de confort, es un inconformista natural. Yo creo que él mismo tenía muy claro que quería colocarse en otro sitio y colocarse en retos personales distintos", cuenta Paulo a Efe en una entrevista.

En los últimos años Casas se ha metido en papeles como el de Francisco Boix en 'El fotógrafo de Mauthausen', se ha convertido en el último habitante de un alejado pueblo de las montañas en 'Bajo la piel del lobo'; en un violento y vengativo padre que pierde a su hija en 'Adiós' o un obsesivo y terrorífico técnico en emergencias sanitarias en 'El practicante', donde conoció a su actual pareja, la actriz Déborah François. Así hasta llegar a Dani de 'No matarás', que le ha valido el reconocimiento de académicos y compañeros.

"'Contratiempo' seguramente le sirvió como catapulta para que luego él fuera asumiendo otro tipo de proyectos. Es un actor que de una manera instintiva se ha colocado en un sitio en el que se ha puesto a prueba y ha salido airoso y estoy muy feliz del reconocimiento que está teniendo ahora", apunta Paulo.